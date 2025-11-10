Boca le ganó a River de manera contundente y se metió en la próxima Libertadores

El “Xeneize” venció al “Millonario” en una nueva edición del superclásico por 2-0 con goles de Zeballos y Merentiel.

Boca venció a River por la fecha 15 del Torneo Clausura, en una nueva edición del superclásico y selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Los goles del encuentro para el ’Xeneize’ los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46 minutos del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.