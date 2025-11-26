Bomberos de El Bolsón presentaron nuevas unidades adquiridas con el dinero de donaciones

El cuartel presentó vehículos adquiridos con fondos donados, mientras persiste el conflicto entre la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo.

La presentación de dos nuevas unidades forestales y una hidrogrúa en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón generó entusiasmo en la comunidad, pero también volvió a dejar expuestas las tensiones internas entre la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo. Durante el acto, el presidente de la Comisión, Juan Carlos Martínez, realizó declaraciones clave y respondió a los cuestionamientos de los últimos días.

Martínez confirmó que los 700 millones de pesos reunidos a través de donaciones “se destinarán en un 100% al cuerpo de bomberos” y afirmó que todas las adquisiciones “fueron solicitadas por el propio cuerpo activo”, incluso antes del cambio de jefatura. Tras la compra, quedó un remanente cercano a los 100 millones de pesos que se usará para la refacción de móviles en servicio.

Respecto a las críticas sobre el estado mecánico de uno de los vehículos, explicó que las unidades llegaron “revisadas y en condiciones”, aunque admitió posibles fallas por tratarse de camiones usados. “Comprar todo cero kilómetro hubiera sido imposible. El Scania tiene apenas 73.000 kilómetros. Con lo invertido en las cuatro unidades no alcanzaba para uno nuevo”, señaló.

Otro punto sensible fue la ausencia de gran parte del cuerpo activo durante la presentación. Martínez reconoció un quiebre institucional que se arrastra desde gestiones anteriores: “No niego la realidad. Hubo denuncias falsas, acuartelamientos y situaciones que deterioraron la relación. Nuestra responsabilidad hoy es reconstruir el vínculo”. Desde la jefatura actual señalaron que muchos voluntarios no asistieron por motivos laborales, aunque admitieron que el diálogo “debe crecer por el bien institucional”.

Una de las nuevas unidades será destinada al destacamento de Mallín Ahogado, mientras que los 10 kits forestales se evaluarán junto a la jefatura para definir si se distribuirán, entregarán en comodato o venderán a costo a instituciones de la región.

La Comisión anunció que presentará un informe detallado sobre la aplicación de los fondos y reprogramará la caravana de exhibición de los móviles “para compartir la alegría con los vecinos”. En un verano que se anticipa complejo, las nuevas unidades representan un refuerzo clave en un contexto interno que aún busca recomponer consensos.