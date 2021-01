Bowen: “Está claro que los peronistas de Chubut presentarán su lista y Arcioni, la suya”

El intendente de Dolavon, indicó los temas que se trataron y diferenció la postura de los funcionarios de los municipios en temas centrales que aquejan a la provincia con la del gobernador Mariano Arcioni.

Ayer se realizó la cumbre de intendentes del PJ en Dolavon. Si bien los otros temas calientes de la agenda provincial y nacional, no fueron abordados en el documento final firmado por los diez jefes comunales, no fueron pasados de alto en la reunión.

En diálogo con LaCienPuntoUno, Dante Bowen, Intendente de Dolavon, indicó que fueron muchos los temas tratados y que incluso cada mandatario municipal tuvo la oportunidad de exponer las problemáticas de su localidad.

Asimismo comentó qué fue lo que compartió Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro, sobre su reunión con el presidente de la nación, Alberto Fernández. Bowen precisó que el comodorense le planteó las diferencias que mantiene con el gobernador Mariano Arcioni. “Hubo total predisposición por parte del presidente con Luque”, subrayó.

En este sentido y de cara a las elecciones este año, Bowen marcó una clara posición y sostuvo que: “Está claro que los peronistas de Chubut presentarán su lista y Arcioni, la suya”.

En cuanto a las diferencias en la cuestión minera, indicó Bowen que el presidente es “absolutamente respetuoso de la mirada de los compañeros. Nunca se los presionó. Pidió que se debatan los temas. Y tiene muy presente que haya consenso social. El presidente está al tanto de que no se puede desarrollar una actividad que la comunidad no quiera”.

En este marco se refirió a las mesas de diálogo que el Ejecutivo provincial propició la semana pasada y de la cual no participó el PJ. “Hubo una serie de desprolijidades, en principio no era un debate, sino que se informaba del proyecto. En cuestiones técnicas, llegó la invitación al bloque de diputados pero no llegó el enlace para participar, los que querían hacerlo no pudieron. A otros intendentes no llegó la invitación”, denunció.