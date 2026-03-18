Buscan a «El Loco» Cárdenas, un peligroso homicida que se fugó durante una sesión psicológica

Cumplía una condena de 15 años de prisión por el asesinato de Alexis Sena en 2021 en la ciudad de Trelew.

La Policía de Chubut mantiene un intenso operativo para dar con Darío Fernando Cárdenas, conocido como “El Loco”, un detenido que se fugó mientras asistía a una sesión de psicología. Ante la posibilidad de que haya cruzado de jurisdicción, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz se sumó a la búsqueda.

Según se informó, el hombre fue trasladado desde el Instituto Penitenciario Provincial hasta un edificio donde tenía pautado el encuentro con la profesional. El personal de custodia lo acompañó hasta la puerta del consultorio, pero no ingresó, ya que el protocolo no lo permite.

Aunque no se estableció con precisión la mecánica de la fuga, los investigadores creen que Cárdenas se arrojó por una ventana del consultorio y escapó en una moto que lo aguardaba en la vía pública.

Cuando los agentes advirtieron la situación, se activó un operativo especial, pero el interno ya había logrado huir. Hasta el momento no hay información concreta sobre su paradero y no se descarta que haya abandonado la provincia.

Cárdenas cumplía una condena de 15 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por el asesinato de Alexis Sena en 2021 en la ciudad de Trelew. La sentencia fue dictada en 2024.

El detenido ya había estado prófugo tras cometer el crimen: permaneció ocho meses evadiendo a la Justicia hasta que fue capturado en Mar del Plata.

Fuente: NA.