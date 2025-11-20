Causa ANDIS: “Con el 3% para KM está perfecto”

El mensaje enviado por Miguel Ángel Calvete a su hija Ornella quedó entre las pruebas más compromedoras del expediente por presuntos retornos dentro del organismo.

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en las últimas horas un elemento que sacudió el expediente: un chat fechado en septiembre de 2025 donde aparece la frase “Con el 3% para KM está perfecto”, atribuida a Miguel Ángel Calvete, empresario y dueño de un laboratorio que, según la fiscalía, habría sido beneficiado con contratos millonarios.

Para el fiscal Franco Picardi, Calvete operaba como nexo entre empresas proveedoras y funcionarios vinculados a la ANDIS. La aparición de este mensaje —dirigido a su hija, Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía— refuerza esa hipótesis y se convirtió en uno de los indicios más comprometedores del caso.

La referencia a “KM” no pasó inadvertida: las siglas ya figuraban en anotaciones encontradas en cuadernos y libretas del propio empresario, donde se registraban porcentajes, retornos y abreviaturas que, para los investigadores, delinean un esquema sostenido de recaudación ilegal. En el expediente, esa sigla aparece repetida en distintos tramos, alimentando tanto las sospechas como el impacto político.

Según fuentes judiciales, la coincidencia entre los chats, los registros manuscritos y planillas internas consolidaría la existencia de un mecanismo organizado de desvío de fondos asociado a la contratación de prestadores de la ANDIS.

La causa entra esta semana en una etapa clave con nuevas declaraciones de imputados y testigos. En el centro de la escena, el intercambio entre Calvete y su hija podría ser determinante para definir el rol de cada uno dentro del presunto circuito de coimas. Investigadores interpretan que Ornella tenía conocimiento del funcionamiento del sistema y habría intervenido en maniobras internas del organismo.