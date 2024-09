Causa Diario El Chubut : Comenzó el juicio por jurado

Se trata de la causa por los destrozos e incendio de un medio de comunicación en diciembre del año 2021. El delito imputado por la fiscalía es estrago doloso.

Con la selección de las personas que integran el jurado popular y la posterior apertura del debate oral se inició ayer martes en Trelew un nuevo juicio por jurados. En este caso se trata de la causa identificada como Carpeta Judicial N° 9657, caratulada «Ministerio Público Fiscal. Año 2021» que tramita ante la Oficina Judicial de Trelew.

Se trata de la investigación vinculada con los ataques, destrozos e incendio en las instalaciones de Diario El Chubut de Trelew, ocurrido en el mes de diciembre de 2021 y en el marco de las manifestaciones públicas en rechazo a la aprobación de la Ley de Zonificación Minera en nuestra provincia.

Selección del jurado.

A primera hora de este martes se concretó la audiencia de selección de jurados -denominada habitualmente audiencia de Voir Dire- en la cual se seleccionaron a las 12 personas que actuarán en el proceso como jurados titulares y otras 4 personas en calidad de suplentes.

Tanto esta audiencia, como el juicio propiamente dicho, son dirigidas por el Juez Profesional Carlos Richeri, en tanto que por el Ministerio Público Fiscal actúan el Fiscal General Gustavo Núñez y la funcionaria de fiscalía Ruth Ortega. La defensa de los cuatro acusados en la causa es ejercida por la defensora Romina Rowlands y el defensor Alejandro García, ambos de la defensa pública penal.

Inicio del juicio.

Pasado el mediodía las partes se constituyeron en la audiencia y con posterioridad a que los integrantes del jurado popular prestaran juramento, el juez penal Carlos Richeri brindó las primeras instrucciones vinculadas a la función que cumplirán durante el juicio, las cuales fueron leídas y exhibidas.

Luego se dio por abierto el debate y las partes tuvieron la oportunidad de realizar los correspondientes alegatos de apertura, los cuales fueron realizados por el Dr. Gustavo Núñez en representación del Ministerio Público Fiscal y por la Dra. Romina Rowlands, por la Defensa Pública.

En esta causa, se encuentran imputados Jonathan Andrés Luna Almada, Walter Eduardo Medina, Víctor Emanuel Cotut y Marcos Huilipán. El delito imputado a las personas es como coautores funcionales del delito de estrago doloso.

Acusación.

En su alegato, el Dr. Núñez afirmó que existió un “ataque criminal” contra las instalaciones de Diario El Chubut alrededor de las 20 horas del 20 de diciembre de 2021 y afirmó que las cuatro personas acusadas se distribuyeron roles y funciones con el fin de atacar e incendiar las instalaciones del medio de comunicación cuando en su interior había alrededor de 40 personas trabajando, para luego detallar no solo el alcance de la acción sino también las consecuencias que tuvo esa acción no solo en cuanto a daños materiales sino también en el temor generado a las personas que allí se encontraban cumpliendo sus labores.

Defensa.

La Dra. Romina Rowlands, defensora de los cuatro imputados, dijo que coincidía en parte con los hechos narrados por Núñez, pero no con el delito imputado y mucho menos con la responsabilidad de los imputados en los acontecimientos ocurridos en torno al ataque al Diario El Chubut. Afirmó la abogada defensora que en el caso de Medina no estuvo en el lugar de los hechos, en tanto que argumentó que la participación de las otras personas en la manifestación fue en algunos casos pacífica, y en otros casos que se trató de hechos menores. Sostuvo en ese sentido que al finalizar el juicio sostendrán ante el jurado su pedido de que sean declarados no culpables de los hechos imputados.

Primeros testigos.

En la primera jornada de debate brindaron su testimonio varios efectivos policiales, uno de los cuales intervino en las medidas de protección de las instalaciones durante el ataque, mientras que otro dio cuenta de las tareas de inspección ocular que realizó ese mismo día con posterioridad al ataque.

También prestó declaración testimonial un empleado del Diario El Chubut que se desempeña hace muchos en la empresa y tuvo a su cargo informar al personal policial los accesos y medidas de seguridad activas y pasivas en el edificio, además de haber vivenciado junto a varios agentes policiales el momento del ataque y el incendio.

La primera jornada culminó a las 16:30 y continuará este miércoles a las 8:30