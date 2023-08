Cavani fue presentado en Boca

El delantero uruguayo se emocionó y lució la camiseta número 10 en la Bombonera.



Edinson Cavani fue presentado en La Bombonera como nuevo refuerzo estrella del Club Atlético Boca Juniors. El delantero uruguayo se mostró emocionado y agradecido con los hinchas, se puso la casaca azul y oro,

El futbolista -ganador de 23 títulos en su carrera y que disputó 5 Copas América y 4 Mundiales- brindó una conferencia de prensa junto al presidente xeneize, Jorge Amor Ameal, y reveló cómo fueron las interminables charlas con Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución, para lograr que firme con Boca.

“Román hizo tanto y cuando la operación se estaba por hacer me llamaba constantemente. Y después la alegría inmensa cuando se firmó el contrato”, señaló Ameal.

“Las charlas con Román se habían hecho ya un poco de amistad. Tenemos una linda relación, hablamos de varias cosas y las cosas se dan cuando se tienen que dar”, sostuvo Cavani, que desde que Riquelme asumió en Boca siempre había sonado como posible refuerzo.

“Las palabras de Román siempre fueron las mismas y cuando va pasando el tiempo, saber que te tienen confianza y que formes parte del club. Eso te motiva y te impulsa a decidir. Hay ciertas situaciones que te aseguran en la cabeza el deseo y dar el paso para volver cerca de casa”, agregó el Matador que firmó con Boca hasta diciembre de 2024.

“Estamos todos muy felices. La familia está contenta con la decisión de venir y el cariño de la gente me lo demostraron desde hace tiempo cuando se empezó a hablar de la posibilidad de venir acá. Espero que podamos recorrer juntos un gran camino”, continuó el uruguayo que llegó a La Boca para cumplir un sueño.

“No hay club como Boca acá en la Argentina para dar quizás los últimos pasos de mi carrera”, expresó el delantero de 36 años que luego reveló su motivación para llegar al Xeneize: “Estoy en los últimos años de mi carrera y ponerse la camiseta de Boca es una gran responsabilidad, así que eso me llena de ganas de venir y dar lo mejor”.

En diálogo con los periodistas, Cavani reveló cómo fue su charla con Carlos Bianchi cuando compartieron un evento en el París Saint-Germain, club francés en el que ambos son ídolos.

“Se me dio por preguntarle lo que era el Mundo Boca. Me dio una respuesta muy diplomática y me explicó que son cosas diferentes su paso por Vélez y por acá, pero sí que era una experiencia increíble”, explicó Edinson sobre su diálogo con el Virrey.

CUÁNDO DEBUTA CAVANI EN BOCA

La nueva figura de Boca no sabe si jugará el miércoles 2 de agosto el partido de ida contra Nacional de Montevideo en Uruguay por la CONMEBOL Libertadores 2023, pero aseguró estar a disposición por más de que todavía no habló con el director técnico Jorge Almirón.

“Las ganas son las mismas aunque ya no tenga 25 años. Tengo 36, muchos kilómetros recorridos que cuentan en lo que es un futbolista. Estoy seguro de que voy a entrenar y prepararme cada día como siempre lo he hecho en mi carrera, porque voy a defender esta camiseta como si fuese un hincha de toda la vida. Siempre fue esa mi filosofía y voy a dar todo desde el primer minuto al último”, declaró Cavani.

“Tengo que reunirme todavía con el cuerpo técnico y ellos van a tomar la mejor decisión. Son mis primeras horas en Buenos Aires y en esta casa, de a poco comenzaré a ajustarme”, indicó el delantero sobre la posibilidad de debutar en los octavos de final de la Libertadores.

“Yo estoy acá para estar a disposición del entrenador. Después hay cosas lógicas, este mes y últimos 15, 20 días. Pero acá estoy y si hay que jugar, se jugará. Se tomarán los riesgos que hay que tomar porque acá venimos a jugarnos todo”, sentenció Cavani.

El uruguayo también fue consultado por la zona en la que más cómodo está dentro de una cancha. “Me ha tocado de diferentes maneras. Puedo ir de central o lateral”, bromeó el Matador.

“Quiero jugar dentro del área, cerca de ella más por el momento en el que estoy y porque es dónde siempre me sentí más cómodo. Pero si hay que dar una mano, nos tiramos al costado y vemos qué podemos aportar”, apuntó Edinson.

Cavani también se refirió a cómo fue seguido por hinchas xeneizes tanto en el aeropuerto como en el sanatorio donde se realizó la revisión médica. “Pensé que era una clínica solo para hinchas de Boca”, dijo el delantero entre risas.

“Me pasó algo parecido cuando llegué al Nápoli. No había pisado la cancha todavía y me demostraban cariño. Eso es la pasión de este club y como dije anteriormente: voy a prepararme para darlo todo y recorrer un largo camino con esta camiseta”, continuó el Matador.

Cavani también les dejó un mensaje a todos los simpatizantes del club de la ribera que se acercaron a la cancha por su presentación: “Quiero agradecerles porque no veo la hora de salir y conocerlos. Quiero un camino largo, momentos lindos y triunfos. Sé que lo disfrutan y viven con intensidad. Saldré y les agradeceré a todos por venir, tomarse el tiempo y esperarme”.

CAVANI EN LA BOMBONERA

Antes de salir al campo de juego, el refuerzo de Boca recordó la única vez que pudo ir al Estadio Alberto J. Armando.

“Es la primera vez que estoy en un lugar así aunque cuando tenía 12 o 13 años vinimos con las inferiores de Uruguay y una salida que tuvimos fue en el Museo de Boca. Pudimos salir a la cancha, con una ilusión terrible, y antes de ir nos dijeron que no podíamos pisar a la cancha, que podíamos estar en la grada nomás. Se te pasan mil cosas por la cabeza, nunca me imaginé lo que iba a pasar después en mi carrera, y ahora estoy a unos minutos de salir y me emociono mucho”, explicó en la conferencia.

Minutos más tarde, Cavani pisó el césped de la Bombonera por primera vez, ya luciendo la mítica camiseta número 10 en su espalda.

«Me da mucha felicidad y una linda responsabilidad llevar este número. Trabajaré para defender este escudo como tiene que ser defendido», declaró Edinson en la Bombonera.

La primera casaca de Boca que utilizó Cavani se la terminó regalando a Sergio «Manteca» Martínez, ídolo xeneize y suyo que intentará emular colgándose del alambrado con sus goles.