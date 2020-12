Cholila abre al turismo con críticas del intendente a provincia “toman decisiones sentados en un sillón en Rawson”

Fue en diálogo con 96.1 Cadena de los Andes FM. Además reclamó “no hemos sido consultado en muchas cuestiones”.

Pese a que gran parte de la población se oponía a la apertura del turismo provincial y nacional, Cholila abrirá a los visitantes que provengan del resto de la provincia a vacacionar a la localidad. No se exigirá aislamiento preventivo y permiso de circulación como se venía haciendo hasta el momento.

Con respecto a quienes provengan de otras provincias tendrán que cumplir con algunos requisitos minimos.

Por otra parte el jefe comunal, apuntó al gobierno provincial por la falta de consulta a los municipios a la hora de tomar decisiones de este tipo “Me pasó a mí y le pasó muchos intendentes, que toman decisiones sentados en un sillón en Rawson y nosotros no hemos sido consultado en muchas cuestiones, lamentablemente esa es la realidad” y aseguró “Me encantaría poder tener cerrado Cholila y decir no ingresa nadie, no sale nadie” .

Cabe remarcar que hasta el momento Cholila, es una de las pocas localidades de la provincia que no a tenido casos positivos de Covid.

Escuchá el audio de la nota al Intendente Silvio Boudargham.