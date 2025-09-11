Cholila convoca a músicos locales para el Festival de Integración de Géneros Musicales

La Municipalidad invita a artistas y bandas a inscribirse para participar del evento que se realizará el 11 de octubre en el Microcine Municipal.



Desde el Área de Cultura de la Municipalidad de Cholila informaron la apertura de inscripciones para músicos y bandas locales que deseen ser parte del Festival de Integración de Géneros Musicales, que se llevará a cabo el sábado 11 de octubre en el Microcine Municipal.

Las y los interesados podrán anotarse hasta el viernes 19 de septiembre en la Oficina de Cultura o a través del número de contacto +54 9 2944 905908.

Desde la organización destacaron que se trata de “una oportunidad única para mostrar el talento en un espacio pensado para nuestros artistas”.