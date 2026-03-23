Cholila incorpora nuevos profesionales al hospital

Se suman dos especialistas en medicina general y una en odontología.

El Hospital de Cholila anunció la incorporación de nuevos profesionales con el objetivo de fortalecer la atención y mejorar el acceso a los servicios de salud en la localidad y sus parajes.

En el área de Medicina General, se sumaron la Dra. Giovana Oliveira y el Dr. Facundo Schurrer, quienes ya se encuentran atendiendo en la institución. Desde el hospital destacaron que estas incorporaciones permitirán dar respuesta a la demanda creciente y optimizar la atención diaria.

Asimismo, se informó la llegada de la odontóloga Dra. Carla Saladino, quien brindará atención de lunes a viernes en el hospital, reforzando el servicio de salud bucal para los vecinos de Cholila.

Los turnos deben solicitarse de manera presencial en Mesa de Entrada, en el horario de 8:00 a 14:00, de lunes a viernes, como modalidad de organización del sistema de atención.

En el caso del servicio odontológico, se priorizará la atención de grupos de riesgo, entre ellos personas embarazadas, pacientes con diabetes, adultos mayores e infancias, con el objetivo de garantizar un acceso más equitativo.

Además, los vecinos de los parajes Villa El Blanco, Villa Lago Rivadavia y El Cajón podrán solicitar turnos comunicándose al teléfono 2945-498022 o acercándose a los puestos sanitarios de cada sector.

Desde la institución remarcaron que estas incorporaciones representan un avance importante para el sistema de salud local, permitiendo ampliar la cobertura y brindar una atención más cercana y eficiente a toda la comunidad de Cholila.