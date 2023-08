Chubut | Antonena expuso en Legislatura sobre el proyecto de ampliación presupuestaria

El ministro de Economía se reunió este miércoles con diputados de todos los bloques y explicó que el incremento estará destinado a garantizar el normal funcionamiento del Estado.



El ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, Oscar Antonena, explicó este miércoles en la Legislatura de la Provincia los alcances del proyecto de ampliación presupuestaria para el ejercicio 2023 enviado por el Ejecutivo.

Junto al ministro de Gobierno y Justicia, Cristian Ayala; Antonena se reunió con diputados de todos los bloques y dio detalles del destino que se le dará al incremento de 147 mil millones de pesos solicitado para el segundo semestre de este año.

“Esto representa aproximadamente un 32% del presupuesto actual”, reveló el funcionario e indicó que “la ampliación presupuestaria es una tarea de rutina que hacemos todos los años, y más en una economía dinámica con las variables que van cambiando rápidamente, el tipo de cambio que nos afecta en temas de regalías, en los ingresos, y la inflación por sobre todas las cosas”.

Acompañado además por el diputado, Juan Pais; los subsecretarios de Coordinación Financiera, Julián Galende; de Gestión Presupuestaria, Rita Cárdenas; el secretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Sergio De Cicco; y equipo técnico del Ministerio de Educación de la Provincia; Antonena pidió que la iniciativa sea tratada “lo antes posible” a fin de garantizar el normal funcionamiento del Estado.

En ese orden, el funcionario precisó ante los legisladores que parte de los fondos será destinado a la cancelación de haberes de los agentes públicos provinciales, en virtud de los aumentos salariales acordados para los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. “Claramente el mayor monto está en el orden de los 100.000 millones contemplando la pauta salarial para el segundo semestre de un 35% en total”, puntualizó.

Por último, Antonena se refirió “al déficit previsional” y aseguró que “es un tema que el Ejecutivo tiene que afrontar y poder pagar los salarios de los jubilados”.

PAGO DE SALARIOS

Por su parte, el diputado Pais indicó que “no fue acordado ningún tiempo, pero la lógica impone que sea tratado mañana (jueves). Esto es así porque el ministro explicó claramente que se ha votado el crédito presupuestario de aquel presupuesto que aprobáramos allá por fines del 2022. Aquel presupuesto fue aprobado con una proyección de inflación del sesenta por ciento, con otro tipo de cambio, inclusive promediado a diciembre del 2023 que ya ha sido superado gravemente”.

Señaló asimismo que “esto ha hecho que la provincia cuente con recursos, pero también que se haya gastado más que lo presupuestado para todo el año en términos de salarios, porque se han dado incremento de salarios acordes con la inflación”.

Para finalizar, Pais reveló que “resulta imperiosa la aprobación de la ampliación presupuestaria. La consecuencia que trae aparejado el no tratamiento y la no aprobación es que no se puedan pagar los salarios devengados durante el mes de agosto de este año”.