Chubut | Arcioni confirmó que Javier Touriñán asumirá en la Secretaría General de Gobierno

Tras la renuncia de Andrés Meiszner, el gobernador Mariano Arcioni confirmó que el actual presidente de Petroninera ocupará el cargo de secretario general de Gobierno en el Estado provincial. Gustavo Hermida asumirá el viernes en el Ministerio de Familia.

El ex diputado provincial Javier Touriñán asumirá en los próximos días la Secretaría General de Gobierno en lugar del saliente Andrés Meiszner.

Actualmente Touriñán se desempeña en Comodoro Rivadavia como presidente de Petrominera, pero definió sumarse al gabinete provincial. Así lo confirmó hoy en rueda de prensa el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, quién aclaró que “el ingeniero Touriñán asumirá el cargo en la primer semana de agosto”.

Luego de ser ministro de Educación de Chubut, Meiszner había asumido como secretario general de Gobierno en mayo de este año en lugar del comodorense Carlos Relly. El mismo cargo que dejó libre el pasado 1 de julio tras presentar su renuncia, ahora lo ocuparáTouriñán.

Hermida ocupará el Ministerio de Familia

Arcioni adelantó que Gustavo Hermida, ex intendente de Río Mayo, asumirá este viernes en el Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, en remplazo de Cecilia Torres Otarola.

Sobre la investigación que está haciendo la fiscalía en relación al Ministerio de Familia y la ex titular de la cartera, Torres Otarola, el funcionario expuso: “Que quede bien en claro que ese tipo de políticas de personas que no trabajan conmigo no van. Aquellos que no trabajan tienen que dar un paso al costado y aquellos quienes son los responsables de esas áreas también van a tener que dar un paso al costado”.