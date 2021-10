Chubut | Arcioni en Esquel: Entregó viviendas, se refirio a Jones Huala y habló de minería

El gobernador se expresó acerca de las usurpaciones en la zona y a la intervención de la Embajada Argentina en Chile por la situación de Facundo Jones Huala.

El gobernador Mariano Arcioni, visitó la cordillera para inaugurar obras. En ese contexto se refirió a la intervención de la Embajada Argentina en Chile por el caso Jones Huala, el Gobernador de la Provincia del Chubut expresó que «no se puede avalar ni defender a quien ha sido condenado y a quien le hace un daño muy grande a todos; habitantes y productores».

El mandatario provincial dejó en claro su postura acerca de la intervención del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien se presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco en el país transandino donde se tramitaba la libertad condicional solicitada por el líder mapuche argentino Facundo Jones Huala, la que finalmente le fue negada.

El mandatario provincial fue consultado sobre el proyecto de zonificación minera.

Al respecto, expresó: «Es un proyecto que tenemos que dar la discusión, pero con respeto y fundamentos, sea ahora o después. El proyecto para mí y para muchos es para cambiar la provincia para adelante. En el proyecto se respeta cada una de las comarca y tenemos que mirar la provincia, recorrer el interior».

También agregó que: «Muchas personas por falta de conocimiento, se habla de minería como un tema tabú y no es un tema tabú. Incluso el presidente del partido radical, Cornejo, lo avaló. Tenemos que dar la conversación con respeto, sino no se puede conversar ni debatir».

Por último, invitó a los vecinos a debatir: «Siempre estamos dispuestos a charlar con fundamentos. El tema es cuando se discute el sí por el sí o en no por el no. Se hace complicado cuando no se tienen los fundamentos. La mesa de diálogo de la Legislatura se ha abierto y tienen las puertas abiertas para debatir con los legisladores que es donde se tiene que dar el ámbito de discusión».

108 unidades habitaciones en Valle Chico

Se realizó la entrega de 108 unidades habitaciones en Valle Chico, las familias emocionadas recorrieron el interior de las casas.

Las familias adjudicadas fueron convocadas desde las 08:30 horas en Valle Chico para realizar la firma del acta de habitabilidad y posteriormente recibieron las llaves para ingresar.

Vale destacar, que el 15% de las viviendas entregadas fueron con construcción adaptada, diseñadas para personas con discapacidad.