Chubut | Camioneros denuncian maltratos y discriminación a choferes que ingresar a trabajar a otras provincias y ciudades

El Sindicato denunció que por la pandemia, sus trabajadores sufren “maltratos” cuando deben ingresar a trabajar a otras ciudades. “Nos acompañan con la Policía como si fuéramos delincuentes”. Amenazaron con paralizar el transporte de productos esenciales si estas actitudes no cambian.

Collio

El Sindicato de Camioneros denunció que los choferes sufren maltratos y discriminación cuando deben ingresar a trabajar a otras provincias y ciudades debido a la circulación viral de coronavirus en Trelew. “No los dejan bajar y los acompañan con Policía como si fueran delincuentes. No somos leprosos. Llevamos productos esenciales y somos trabajadores esenciales”, resumió el secretario general Luis Collio. Si la situación sigue habrá un paro y “no viajarán más”.

Collio dijo: “No sé si nos tratan así por miedo o por temor. Los camioneros están sufriendo maltratos en todo el país. Cumplimos con todo el protocolo de sanidad. Camioneros en Esquel fueron escoltados por Policía cual delincuentes. Sucedió lo mismo en Tecka, Paso de Indios y Los Altares. A Puerto Madryn no pudieron entrar tampoco. Puede ser por temor pero la situación se está yendo de las manos”.

Advirtió el gremialista que “los hacen esperar más de 4 horas antes de entrar a Esquel. No los dejan bajar. No tenemos sarna”. Collio pidió que “el Gobierno hable con los intendentes. Transportamos productos esenciales como alcohol en gel, leche, etcétera. Esto no puede ser”.

“Cumplimos con todas las medidas de seguridad, desde barbijos, toma de temperatura y frecuencia de horarios que estén separados en la recolección de residuos para que la gente no se junte, entre otras cuestiones”. Pero “tal vez por miedo o temor, nuestro secretario general adjunto de la Federación de Camioneros Pablo Moyano denunció públicamente el maltrato que sufren camioneros a lo largo y ancho del país siendo actividad esencial”.

Agradeció al ministro de Salud Fabián Puratich. “Estuvimos en contacto para llevar adelante acciones. Con Adrián Maderna también para que estas cuestiones que se dan a nivel nacional no sucedan en Trelew”.

Relató que “la semana pasada tuvimos un hecho particular. Por tener casos de COVID-19 en Trelew, tuvo repercusión inmediata en Rawson y Madryn que no dejaron entrar a los camiones de Trelew. Compañeros nuestros que reparten mercadería esencial como medicamentos. En algunas comunas había barricadas que no los dejaron entrar. En Esquel, a pedido del intendente Sergio Ongarato, nuestros compañeros fueron escoltados cual delincuentes por Policía por toda la ciudad. El chofer, viajando más de 15 años, cansado, tiene que soportar esto”.

Por eso, remarcó Collio, “si bien en algunas comunas se encontró la solución, en otras no. En Telsen un camionero no sabe si va a poder transportar leche. En Esquel los dejan esperando 4 horas en medio del frío. Sufren el maltrato esperando sin poder bajarse. Los esperan en el arco de ingreso a la ciudad y no pueden comprar ni un paquete de galletitas. Viene una camioneta para hacer trasbordo y tardan más de 3 horas”.

“Si esto no se revierte, Camioneros tomará la postura en forma conjunta con los trabajadores de no viajar más. Es una enfermedad que no trajimos nosotros”, concluyó.