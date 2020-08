Chubut | Crecen las protestas contra el Gobierno: Se viene una marcha para el jueves en Rawson

Alrededor de 500 trabajadores estatales y jubilados provinciales se manifestaron este lunes en las puertas de la Casa de Gobierno de Chubut reclamando el pago de los salarios de junio y julio y el aguinaldo.

La administración de Mariano Arcioni desdobló el pago del tercer rango de pasivos y profundizó el malestar. Esta semana se concretaría un encuentro entre el Ejecutivo y los sindicalistas estatales.

La peatonal de Fontana 50, frente a Casa de Gobierno en Rawson, fue nuevamente el epicentro de las protestas de cientos de empleados públicos y jubilados -algunos autoconvocados- que expresaron su malestar por las demoras en los pagos de los sueldos. Se hizo pública por las redes sociales una nueva convocatoria para el jueves a las 11 horas en la ciudad capital.

Judiciales, trabajadores de las áreas de Salud, de la Educación, integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto con el sindicato de Salud, SiSaP, además de grupos de Trabajadores Viales Provinciales del Chubut (SiTraViCh).

Los representantes gremiales fueron recibidos por integrantes del Gobierno. Luego de la reunión Santiago Goodman, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), manifestó que no hubo anuncios por parte de Provincia, y volverán a reunirse entre el día martes y miércoles.

Otras concentraciones y marchas se realizaron por fuera de las conducciones sindicales en otros puntos de la capital chubutense. Esta mañana trabajadores estatales se concentraron en el Ministerio de Economía y se dirigieron hacia casa de Gobierno donde ya se encontraba un grupo de trabajadores autoconvocados.

El Gobierno del Chubut decidió desdoblar el pago de haberes correspondientes al mes de junio a los jubilados del tercer rango y así se potenciaron los cuestionamientos de los pasivos que también efectuaron sus protestas en las puertas ISSyS.

Ayer el Gobierno provincial confirmó el pago a los jubilados que perciben entre 65.001 y 86.500 pesos; concretando así el desdoblamiento en el pago de los pasivos del tercer rango, que se hoy se completó.

«Tenemos que seguir siendo miles en las calles»

El secretario general de la ATECh, Santiago Goodman, señaló ayer al mediodía en las afueras de la Casa de Gobierno en Rawson que se volvieron a plantear todas las cuestiones que durante todo este tiempo no han tenido ninguna clase de respuesta por parte del Estado provincial.

«Son las que el Gobierno no utiliza para recaudar como entendemos que tendría que recaudar hoy. Insistimos que esta gente no sabe nada de nada. Lo hablamos con el resto de los compañeros que tenemos que seguir articulando el reclamo de todos los sectores de los estatales y tenemos que sacar a nuestros compañeros, donde todos nos cuidemos cómo nos tenemos que cuidar, pero tenemos que ser cada vez más, estar más tiempo en la calle para que este tipo revierta la situación, no hay otra forma», enfatizó Goodman.

El titular del gremio docente indicó que «la solución no es seguir endeudándose, no es únicamente suspender el pago de la deuda. Hay que ver las condiciones, auditar la deuda y acá se tiene que recaudar lo que no vienen recaudando, eso es primordial para que nosotros podamos garantizar eso que debe hacer el Estado».

«Tenemos que seguir siendo miles en la calle, en unidad y llamando al resto de los compañeros y compañeras; y más allá de que algunos quieran constantemente romper, es necesario que todos nosotros, todo el tiempo, vayamos a unir el reclamo ya de los compañeros de cada uno de los estamentos del Estado, los municipales y hasta los privados; porque sabemos que acá hay sectores que durante todo este tiempo la han estado pasando mal, pero no son juntamente los que no pagan», analizó.

Y agregó que «el resto todos estamos pagando cuando nos llega el salario, y nos quedamos con dos pesos con cincuenta porque tenemos que pagar un montón de deudas, pero acá hay gente que se la lleva en pala y no han puesto un mango. Los que vienen ganando desde hace años siguieron ganando en el medio de la pandemia y el que lo permite es el Gobernador Arcioni. De la única forma que entendemos que lo podemos modificar, es estar en la calle cuidándonos».

«Mañana vamos a estar movilizados en otros lados porque difícilmente los compañeros de otras localidades puedan venir acá. Está complicado Comodoro y también Puerto Madryn. Ahora, los que estamos acá, tenemos que estar todos los días para seguir reclamando y para que el Estado responda. No nos queda otra y a eso nos llamamos desde cada uno de los sectores», concluyó Goodman.

