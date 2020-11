Chubut | Desmienten persecución a empleados en Lotería

El presidente del IAS dijo que pidieron cambios de funciones para algunos trabajadores. “Hay gente que lo aceptó de buena manera y otros no quieren y están en su derecho de negarse”, graficó. Sigue el retraso con los sueldos y con los aguinaldos. Continúan trabajando en el “salvataje” del organismo.

El presidente del Instituto de Asistencia Social, Luis María Aguirre, desmintió que hayan recibido alguna denuncia desde los empleados por persecución. Reconoció que se plantearon cambios de funciones a determinadas personas de Lotería y que algunas de ellas lo rechazaron.

En cuanto a la situación financiera del IAS, informó que esta semana se cancelaron los aportes personales de los empleados del organismo correspondientes al mes de setiembre. “Todos los alquileres venimos pagándolos, las ART, impuestos municipales, estamos al día, pero estamos atrasados con sueldos y aguinaldo”, reconoció.

Sobre las denuncias públicas que realizaron los empleados por distintos motivos como “vaciamiento del organismo y persecuciones”, Aguirre afirmó que hasta el momento no han tenido ningún tipo de denuncia concreta, “bajo ningún tipo de organismo sobre persecución a los empleados”.

Aclaró que dentro de la reestructuración, “hay áreas que tienen más trabajo que otras y hemos solicitado a determinadas personas que vayan a cumplir dentro del organismo otra función. Se han negado a hacerlo, pero no implica que haya persecución, se van a respetar cada una de las decisiones”.

“Lo que sí el empleado tiene que saber es que hay un estatuto y que debe cumplirse. Cuando hay una norma de un directivo esperamos que se acate. En el caso de que no se acate, vamos a ver los motivos por lo que sucede esto, vamos a invitar a la Secretaría de Trabajo y gremialistas a participar, no vamos a resolver nada solos, ni queremos perjudicar a ningún empleado, y no lo hemos hecho. En el organismo hemos decidido algunos cambios, hay gente que lo aceptó de buena manera y otros no quieren y están en su derecho de negarse”, reconoció.

Aguirre explicó que continúan con “todo lo que tiene que ver con la reestructuración y salvataje del organismo, en eso se sigue trabajando, aunque la planificación va a llevar un tiempo en resolverse”.