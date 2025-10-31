Chubut: El escrutinio definitivo confirmó el triunfo de La Libertad Avanza

Con el 100% de las mesas contabilizadas, la fuerza LLA obtuvo 89.982 votos y superó por poco más de mil al Frente Unidos Podemos; la participación electoral alcanzó el 70,01%.

La Secretaría Electoral Nacional del Juzgado Federal de Rawson ha compartido el informe del resultado final de las elecciones a Diputados Nacionales por la provincia de Chubut.

El informe, con fecha del 26 de octubre de 2025, detalla los resultados obtenidos por las diferentes fuerzas políticas. El total de mesas escrutadas fue de 1452 , sobre un total de 487.984 inscriptos.

La participación electoral alcanzó el 70,01% de los votos, con un total de 341.614 votos emitidos en la categoría.

El escrutinio final revela que La Libertad Avanza fue la fuerza más votada, superando los 89 mil votos. Le siguió el Frente Unidos Podemos con una diferencia de aproximadamente mil votos.

Distribución de Votos por Partidos (Diputado Nacional)

A continuación, se detalla el total de votos obtenidos por cada partido político y alianza en la categoría de Diputado Nacional:

Partido Político o Alianza Votos Obtenidos

LA LIBERTAD AVANZA 89.982

FRENTE UNIDOS PODEMOS 88.904

DESPIERTA CHUBUT 64.008

LA FUERZA DEL TRABAJO CHUBUTENSE 34.704

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDAD 16.267

PARTIDO LIBERTARIO 13.891

PARTIDO INDEPENDIENTE DE CHUBUT 6.406

GEN 4.498

En cuanto a los votos no dirigidos a un candidato específico, los resultados finales son los siguientes:

VOTOS EN BLANCO: 8.391

VOTOS NULOS: 14.563

La Secretaría Electoral Nacional certificó que el total de inscriptos en Chubut fue de 487.984 y el porcentaje de participación se ubicó en 70,01%.

Resultados Electorales Recientes: Consejo de la Magistratura y Referéndums

Además de los resultados definitivos para Diputados Nacionales, se ha conocido nueva información sobre otros comicios celebrados, incluyendo la votación para el Consejo de la Magistratura y los referéndums provinciales.

Consejo de la Magistratura por Circunscripción

En la categoría de Consejo de la Magistratura, los resultados se dividieron por Circunscripción Judicial:

Circunscripción Judicial Esquel:

La Libertad Avanza: 13.410 votos.

Frente Unidos Podemos: 13.683 votos.

Despierta Chubut: 10.533 votos.

La Fuerza del Trabajo Chubutense: 4.135 votos.

Partido Independiente de Chubut: 1.579 votos.

GEN: 1.427 votos.

Votos Nulos: 2.580.

Votos en Blanco: 3.863.

Circunscripción Judicial Trelew:

La Libertad Avanza: 28.564 votos.

Despierta Chubut: 18.908 votos.

Frente Unidos Podemos: 17.015 votos.

La Fuerza del Trabajo Chubutense: 13.782 votos.

Partido Independiente de Chubut: 4.170 votos.

GEN: 2.674 votos.

Votos Nulos: 4.044.

Votos en Blanco: 2.625.

Referéndums

Los resultados de las consultas populares recientes a nivel provincial y local fueron:

Referéndum Provincial (Eliminación de Fueros):

SÍ ELIMINACIÓN FUEROS: 201.228 votos.

NO ELIMINACION FUEROS: 114.892 votos.

Blancos: 15.845.

Nulos: 3.993.

Referéndum Puerto Madryn (Voto Joven):

NO VOTO JOVEN: 31.333 votos.

SÍ VOTO JOVEN: 18.008 votos.

Blancos: 1.606.

Nulos: 605.