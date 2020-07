Chubut | El fiscal Nápoli le tomó declaración a Massoni “Aunque mostró conocimiento, no vinculó a nadie”

El ministro de Seguridad había declarado ante la prensa que había narcotraficantes que contaban con respaldo de los poderes del Estado.

“Aunque mostró conocimiento, no vinculó a nadie”, sostiene el parte del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo al mismo, el fiscal general Marcos Nápoli acudió esta mañana al despacho del ministro de Seguridad, Federico Massoni, y le tomó declaración respecto a sus dichos públicos en los que involucró a integrantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en la protección del narcomenudeo en la provincia.

Sin embargo, y según lo expresado por el fiscal tras el encuentro, el ministro no pudo dar precisiones acerca de aquellas manifestaciones y en consecuencia no brindó nombres de persona alguna integrante de alguno de los poderes que había involucrado en sus exposiciones mediáticas y que podría estar vinculado a esta problemática, por lo que no se puede detallar posible relación ni procedimientos al respecto.

De todas maneras, destacó el fiscal Nápoli que el ministro mostró conocimiento acerca de diversas situaciones vinculadas al narcomenudeo en algunas localidades, “lo que será evaluado para avanzar en las investigaciones sobre el particular”.