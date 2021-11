Chubut | El SISAP fue el único que no suscribió el convenio de Salud con el gobierno

“Por una actitud intransigente no podemos perjudicar a todos los trabajadores, van a cobrar todos como corresponde”, sostuvo El ministro de Salud, Fabián Puratich.

“En mayo de este año, cuando hicimos el acta previa, se había establecido que en noviembre íbamos a acordar la forma de pagar la deuda de los retroactivos que habían quedado pendiente por la aplicación por la cláusula gatillo”, fundamentó Puratich en diálogo con Radio 3.

“ Vamos a cancelar a partir de enero, no empezamos en diciembre para que no repercuta en el Impuesto a las Ganancias con el sueldo y el aguinaldo y un segundo sueldo para los que cobran menos de 100 mil pesos”, justificó el ministro.

“Fue suscripto por todos los gremios con los que siempre acordamos, salvo el Sindicato de Salud Pública, que no se presentó, nunca se acordó nada con el SISAP, nunca logramos acordar nada con ellos, pero uno no puede por esa actitud intransigente perjudicar a todos los trabajadores. Nosotros seguimos avanzando y le vamos a pagarle a todos como corresponde, independientemente que el SISAP firme o no firme», aseveró Puratich.

«Estos 1.400 millones de pesos de deuda era lo último que quedaba pendiente, aunque también se acordó que con el sueldo de abril de 2022 se dará otra categoría trienal que también se adeudaba, es barajar y dar nuevo, también fueron incorporados los aumentos del 10 por ciento en febrero y el otro 10 por ciento en marzo. Trataremos de empezar el año de otra forma, con un poco de alivio y un mejor ordenamiento para encarar las próximas acciones sanitarias», destacó Puratich.

Sobre la aparición de nuevos casos de Covid en la Provincia, 16 en un día, después de algunos días sin que ni siquiera se hayan reportado contagios, Puratich advirtió: “hay que tener en claro que la pandemia no terminó, aunque estemos en una buena situación epidemiológica y que haya una muy baja mortalidad e internación de casos graves”.

“Lo que pasó es que a partir de un caso en Lago Puelo se replicaron otros en sus contactos estrechos, son circunstancias que seguirán pasando, por eso insistimos tanto en los esquemas de vacunación, que todos los completen, hay un retraso entre los que han empezado y los que faltan completar, es un número importante, tenemos muchas vacunas disponibles, incluso aquellos que necesitan la tercera dosis de refuerzo que se la apliquen”, exhortó.

“Habrá una alternancia en la aparición de casos, sobre todo en localidades pequeñas: hay que reforzar la vacunación, hicimos una gran campaña con 803 mil dosis aplicadas. Tenemos que mantener este status que hemos logrado para que no nos pase lo del Hemisferio Norte”, remarcó.

Río Negro recibió el informe del Instituto Malbrán sobre la aparición de 35 casos de la variante Delta: “es la única que hoy está circulando en todo el país. Nosotros vamos enviando las muestras habitualmente, lo que pasa es que el Malbrán debe procesar de toda la Argentina”, señaló el ministro.

“Como nosotros hemos tenido pocos casos y eso hace que el Malbrán prioriza a las provincias con focos activos más importantes, pero no nos va a cambiar nada la planificación sanitaria porque ya sabemos que en gran parte de la Argentina está circulando la variante Delta”, aclaró.

Respecto de la reunión del Consejo Federal de Salud, reveló que “particularmente nosotros desde Chubut pedimos abordar la cuestión de salud mental, más allá de que somos pioneros en tener una ley en ese sentido”.

“También se hablará el programa de Mil Días, asociado con la interrupción legal del embarazo y después mucho relacionado a los epidemiológico por el Covid y sobre todo a las nuevas estrategias de la campaña de vacunación para llegar a quienes todavía no hemos podido llegar”, enfatizó.

Ante una consulta puntual, Puratich aseguró que “también pedimos que se trate lo del cierre de fronteras con Chile, nosotros desde Chubut hemos enviado toda la documentación, la Nación también tiene todo el protocolo hecho para abrir los pasos, hoy el impedimiento es por lado chileno, no por el argentino”.