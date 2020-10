Chubut | Eliceche pide que provincia se haga cargo de los intereses de las tarjetas de los empleados públicos

Según el diputado chubutense del Frente de Todos “los trabajadores estatales no tienen la culpa de cobrar sus ingresos tarde” por lo que, considera, “el gobierno tiene que responder por los intereses generados por mora o atraso en el pago”. Eliceche sostuvo además que el Banco del Chubut está sacando provecho de la situación y anunció que el proyecto ingresará este jueves para ser tratado.

Frente a un panorama incierto que, día a día, no hace más que exacerbar la incertidumbre de la comunidad, el diputado chubutense del Frente de Todos, Carlos Eliceche anunció que presentará un proyecto que buscará brindarle una bocanada de oxígeno al asfixiado bolsillo del empleado estatal.

«Propongo que la Provincia se haga cargo de los intereses de las tarjetas de crédito, y o prestamos, con el banco del Chubut porque los empleados públicos no tienen la culpa de no cobrar como corresponde», arrojó sin preámbulos el diputado, en diálogo con Cadena Tiempo.

En este sentido, Eliceche desarrolló con más precisón en qué consiste su proyecto: “La gente no cobra, y cuando le deposita algo de su sueldo se encuentra que todo, o la gran mayoría, se los toma el banco. Porque deben la tarjeta y tienen intereses por mora o atraso. El gobierno no paga a los empleados en tiempo y forma, esto genera que tengan que pagar intereses haciendo que el banco tenga un gran negocio”.

“Por eso – continuó el diputado – lo que propongo, es que sea la provincia la que se haga cargo del costo que tienen los trabajadores por esos intereses y mora de la tarjeta. Porque el empleado no paga tarde porque quiere, sino porque no perciben su sueldo como corresponde”.

En la misma línea, Eliceche anunció que el proyecto tendrá entrada oficial este jueves y que todos los diputados con los que ha tenido contacto lo han visto con buenos ojos: “Creo que va a tener un acompañamiento importante”, aseguró.

El fin del pago escalonado

Entre la batería de anuncios realizada por el gobierno de Chubut en los últimos días, uno de los más rutilantes fue el fin del pago escalonado. Este anunció no solo puso en duda a los más incrédulos sino también a los pragmáticos.

“Es muy difícil de creer porque han sido tantos los anuncios, y la realidad muestra otra cosa”, comenzó Eliceche, y prosiguió: “Y más difícil aún de creer es cuando uno se pone a ver cuanto es lo que debe la provincia y cuántos es el ingreso que tiene. Me genera muchísima desconfianza. En el medio hay dos meses y un aguinaldo de atraso que no le cierra a nadie como lo van a regularizar. Yo no creo que lo puedan cumplir”.

Dando por cerrada su batería de críticas, el diputado concluyó que “no hay un solo peso para llevar adelante una gestión que haga funcionar a la provincia. Es una situación catastrófica que no se traduce en algo peor porque la gente está en su casa preocupada y ocupada cuidándose por la pandemia”.