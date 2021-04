Chubut | Goodman consideró la reunión de ayer como “una burla”

El líder de la Atech consideró dijo que analizarán los pasos a seguir, aunque aclaró que la definición no será tomada solamente por gremios docentes sino por el conjunto de los gremios estatales.

Las expectativas que había en torno a la cumbre de ayer entre el Gobierno del Chubut y los gremios docentes no dejaron satisfechos a ninguno de los representantes gremiales y se abre nuevamente un escenario complejo en la Provincia que podría derivar en marchas y paros generalizados de todos los sectores, no solamente los docentes.

El Gobierno no solo no llevó respuestas, sino que avisó que les resulta imposible otorgar subas salariales durante el primer semestre producto de que primero deben resolver la deuda salarial y algunos puntos de la paritaria 2019 que aún no fueron cumplidos.

“El Gobierno tenía que traer una respuesta y no la trajo. Volvió a expresar que estarán en condiciones de ofrecer una respuesta después de que paguen la masa salarial los primeros días de mayo”, aseguró Goodman a Metadata.

Uno de los temas que generó malestar e irritación en los sectores docentes fue el aviso de que no habría aumentos en los primeros seis meses del año.

Ante esta situación, Goodman consideró que “es una burla para los trabajadores”, principalmente porque “ellos mismos fijaron la fecha para ofrecer una respuesta”.

“Sigue habiendo salarios que no se terminan de cancelar, siguen los sueldos congelados y analizaremos los pasos a seguir”, confesó Goodman a este portal, aunque aclaró que la decisión trascenderá a los gremios docentes y posiblemente alcance a todos los gremios con representación estatal.