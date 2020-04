Chubut | Goodman en desacuerdo con la idea de la Regional Sur de salir a la calle en plena cuarentena

El dirigente de la ATECh provincial le pidió a la Regional Sur que “se hagan cargo si quieren salir a protestar a la calle” y dejó en claro que desde la conducción provincial del gremio docente y la Mesa de Unidad Sindical nunca se pensó en la posibilidad de salir a protestar en medio de la cuarentena obligatoria.

Este martes el secretario general de la Atech provincial Santiago Goodman volvió a reiterar el reclamo que mantienen los trabajadores estatales con el gobierno de Mariano Arcioni. “Se acumula una deuda que ya lleva tres años con los salarios, incumplimientos y diferentes cuestiones que terminan de quebrar la economía familiar de los trabajadores estatales” indicó Goodman.

En este sentudo, el sindicalista dijo que “Hay deudas que el gobierno dice que ya están pagadas y no es así, además el reiterativo fondo de incentivo docente que se sigue pagando cuando se le da la gana al gobierno y no cuando se debe abonar”.

Respecto a los reclamos, informó que “Nosotros todos los días mandamos notas a la redes sociales del gobernador y del ministro de Economía, y en todas solicitamos lo mismo porque todavía no terminamos de cobrar el salario de febrero, pero nadie responde del Ministerio de Educación, hay gente que no cobro febrero”. Además, ejemplificó “hay trabajadores que renunciaron a partir del 1 de marzo, son más de 150 casos, porque se jubilaron y todavía no fue informado el cese, por lo tanto no están dados de alta en Seros y no pueden cobrar la jubilación”.

Sobre la posibilidad anunciada desde la Regional Sur de Atech de salir a las calles a protestar, en medio del aislamiento obligatorio, Goodman respondió “Que se hagan cargo de eso quienes lo plantearon, ni desde la Junta Ejecutiva de Atech ni desde la Mesa de Unidad Sindical provincial vamos a motorizar esa cuestión. Lo discutimos, expusimos todas nuestra posiciones y por mayoría se decidió que no. Quienes le plantearon desde el sur deberán hacerse cargo de lo que plantearon” concluyó.