Chubut | Grazzini se refirió a la negociación de paritarias con los gremios docentes

El Ministro de Educación de Chubut, José María Grazzini, se refirió a la negociación de la paritaria docente, que estaba prevista para el próximo viernes y en el medio algunos gremios anunciaron un paro por 48 horas, se iban a sumar otros gremios pero se declara una conciliación que solo fue acatada por ATECh.

“El dialogo con los gremios debe ser permanente, son actores importantes del sistema pero hay que terminar esta situación de lucha que perjudica a todos. Los chicos no recuperan lo que se pierde en un día de clase“, comenzó.

Y, en torno a los problemas de infraestructura, expresó que “los edificios se rompen y se arreglan, hay intervenciones en la Provincia. Lo que han perdido los chicos, no se discute, eso no se recupera”.

“Cuando dialogo con los docentes piensan igual que lo que he expresado, entre todos debemos lograr la salida para tener un sistema educativo pensando en los chicos”, aclaró Grazzini.