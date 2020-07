Chubut | Gustavo Sastre apuntó a Arcioni: “El gobernador no me atendió el teléfono”

En el marco del conflicto con el gremio marítimo SOMU, el intendente de Madryn apuntó contra Arcioni y mencionó que en un contexto eleccionario “habría cola para atender a los trabajadores”.

Marineros nucleados en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos continúan con el plan de lucha iniciado el viernes en Puerto Madryn. Para este lunes se preveía una movilización hacia la Casa de Gobierno provincial en Rawson para hablar con el gobernador Mariano Arcioni, que finalmente no sucedió.

En este contexto, el intendente de la ciudad, Gustavo Sastre sostuvo que los trabajadores no tuvieron respuesta y “tampoco la tuve yo”, indicó: “Traté de comunicarme con el señor gobernador varias veces pero no lo pude lograr. Por ahí tenemos distintos tipos de visiones. Con la gente hay que estar siempre”.

Lo dijo en el aire de Cadena Tiempo, donde además mencionó: “Hay actitudes, y hablo de muchos sectores políticos, que molestan. Porque si hubiésemos estado cerca de una elección no tengo ningún tipo de duda que durante el fin de semana hubiera tenido distintos candidatos haciendo cola para atender a los trabajadores. Y solo fuimos dos personas las que estuvimos al lado de ellos”.

Sastre explicó que como jefe ejecutivo de la ciudad no va a permitir tener conflicto en Madryn y mediará para solucionar el problema. “No me voy a sentar en el sillón de mi casa y que afuera pase lo que Dios quiera. Estuve el jueves, viernes, sábado y el domingo, todo el día, junto a los trabajadores y el sector privado para llegar a un acuerdo, pero no había nadie, solamente me acompañó el vicegobernador”.