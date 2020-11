Chubut | Igón cargó contra Arcioni: “no ha escuchado a su pueblo”

El diputado nacional del Frente de Todos cargó contra gobernador de la provincia.

El legislador nacional manifestó “lamentablemente tenemos un gobierno provincial que no ha escuchado a su pueblo, a su gente, que la subestimó que le ha dicho que son 500 ruidosos. No es verdad de que en la meseta no se quiere la minería, en la meseta se quiero trabajo y hay más de 20 años que no se le da la posibilidad a la meseta y la cordillera de inversiones para desarrollar cuestiones alternas a la minería”.

Asimismo, el diputado nacional señaló “Lamento muchísimo que ingrese el proyecto de minería a la Legislatura porque esto genera cada vez más discusiones que no tienen sentido. No está mal que el gobierno nacional apoye la minería, porque es una producción más que se da en la Argentina. Hay provincias que no tienen más recursos que producir minería, pero en Chubut hay muchos más recursos para producir y hay una conciencia ambiental que es muy fuerte”.

Igón cargó contra el Secretario de Energía de la Nación, Alberto Hensel “lo escuché de modo despectivo diciendo, no se puede andar preguntando todo el tiempo, señor no es un plebiscito, pero no nos venga a faltar el respeto porque sabemos muy bien cuál es la conciencia ambiental que tiene la provincia”.

Luego, criticó a Arcioni “Tenemos un gobernador que está encapsulado para que salga este tema y todo lo demás no le ha importado. Es necesario que el propio gobernador se llame a reflexión. Yo no veo que los legisladores estén acompañando, yo hablé con casi todos y me manifiestan que no están de acuerdo. Hay algunos que están a favor, pero la mayoría no están convencidos”.