Chubut | Ingram confirmó que Arcioni enviará un proyecto para impulsar la minería en la provincia

El diputado de Chubut al Frente sueña con alianzas nacionales que acerquen a su partido a Máximo Kirchner y a Sergio Massa, admitió que el gobierno ‘esta cascoteado’. Y confirmó aquello que parece un secreto a voces y es que la minería es la única puerta de salida que el gobierno provincial le ve a la crisis.

‘Creo que la gente de la Meseta Central va a ser la que tendrá una injerencia muy fuerte sobre qué es lo que quieren para sus comunidades’, dijo para abrir la puerta a la zonificación, según publica Extremo Sur.

El diputado oficialista Roddy Ingram concedió una entrevista en la que analizó la realidad de la provincia y admitió: “nosotros estamos en un partido provincial que está cascoteado y golpeado, pero que tiene gente joven y muchos intendentes o jefe comunales que están referenciados con este partido. Debemos tratar de acomodar los melones para hacer un partido fuerte. Vamos a tener que trabajar muy fuerte, salvo que veamos y consideremos que este partido llega a su fin, cosa que no creo. Sí debemos pensar qué alianzas se pueden hacer pensando en las próximas elecciones”.

En este sentido, Ingram en diálogo con el Extremo Sur se mostró ambicioso al hablar de alianzas: “a nivel nacional puede ser con el PJ y referentes como Alberto Fernández, Máximo Kirchner y el propio Sergio Massa”.

Sin embargo, las definiciones más importantes estuvieron vinculadas a la avanzada minera que propicia el propio gobierno provincial:

¿El tema de la minería ya está en carpeta para ser tratado?

– En los próximos 90 días va a ser un tema que se instale muy fuertemente.

¿Qué opinión tiene sobre esta controvertida cuestión?

Uno obviamente, más con esta pandemia, lo que pretende es tener muy claro que se debe cuidar el tema salud y de los recursos como el agua, ver lo que se pretende hacer y cómo se propone hacer. Yo soy anticianuro y estoy en contra de que no se cuiden los recursos. Vamos a esperar que se presente el proyecto y ver qué propone.

¿El proyecto minero lo presentará el Ejecutivo?

Tengo entendido que sí, pero será la sociedad la que lo tendrá que analizar también. Acá ser fundamentalista, diciendo no por no, no sirve; pero tampoco decir sí por sí. Creo que la gente de la Meseta Central va a ser la que tendrá una injerencia muy fuerte sobre qué es lo que quieren para sus comunidades.

¿El proyecto buscará habilitar esencialmente la explotación minera del proyecto Navidad en la Meseta?

Creo que sí, hoy por hoy sería exclusivamente eso, donde no hay agua potable en riesgo y sería sin la utilización de cianuro. Todo esto estará dentro del proyecto para que lo podamos estudiar con técnicos en la materia.

– ¿Ingresaría a la Legislatura a fines de mes o principios de octubre?

-Todavía no tengo fechas.

¿Cómo se hace para desarrollar la minería con el fuerte rechazo social que hay en la provincia?

– La verdad que no sé, no soy vidente o psicólogo. Lo que sé es que uno tiene que analizar y entender este proyecto, y no creo que vaya a ser incoherente o inconsistente.

¿Cuál es su postura sobre el tema minero?

A mí hoy todo lo que sea vida y no contaminación… obviamente me lo van a tener que demostrar. Uno ya es grande, tiene hijos y nietos y no quiere que vivan en lugar contaminado. El río Chubut pasa muy cerca de nuestros domicilios, muchos dicen que se puede contaminar y otros dicen que no lo contamina porque aseguran que este proyecto no lo toca al río Chubut. Obviamente vamos a buscar a quienes entienden en la materia y lo vamos a analizar, no vamos a decir no por no, sin saber de qué estamos hablando.