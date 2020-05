Chubut | Ingram: “no me quita el sueño no tener la mayoría en la Legislatura”

Roddy Ingram, apuntó a quienes se alejan de la figura del gobernador Mariano Arcioni “porque es al que hoy todos le pegan”. Reconoció que es lógico y hasta estimó que deber de la sociedad estar molesta por la situación económica de Chubut.

El diputado provincial Roddy Ingram, habló de la conformación del nuevo interbloque, “Como hoy al que le pegan es a Arcioni, entonces es fácil decir: me voy de al lado de Arcioni”, sintetizó el diputado Ingram su parecer en torno a quienes pretenden diferenciarse del oficialismo en la Legislatura.

Atento a que nueve diputados de Chubut al Frente anunciaron la conformación de un interbloque, Ingram interpretó que “estos diputados, al ser oficialistas y ver que la situación económica, financiera y social es complicada, creo que no quieren estar al lado de la problemática”.

Dijo que no pretende juzgar a nadie, pero si esos nueve diputados “dijeron que van a hacer un bloque, espero que se retiren y, como se debe conformar un bloque, tengan un presidente». Pero de todos modos, «todo lo que se ha dicho me parece que no se va a concretar”, arriesgó.

Incluso, Ingram pretendió minimizar la cuestión diciendo que, hasta donde él pudo saber, no hay una ruptura con el bloque de Chubut al Frente. Pero entendió que “hay un enojo y es coherente en la sociedad; la provincia no está recibiendo dinero y la gente debe y tiene que estar molesta con esta situación económica que se está viviendo en Chubut”.

Pero también destacó el diputado oficialista que “el Ejecutivo intenta por todos los medios llegar a pagar sueldos, aunque no ha ingresado dinero ya sea por la bajas de regalías, el precio del petróleo, un montón de cosas que hacen a una situación complicada en la provincia”.

Por eso, apuntó que todos los diputados están obligados a trabajar para superar esta situación actual, y “no me entra en la cabeza estar en la cómoda de: me voy del bloque porque Arcioni no me da bola”.

En todo caso, concluyó Ingram, “no me quita el sueño no tener la mayoría en la Legislatura, sino la situación económica. Se necesita una oposición constructiva, no un enemigo”.

Fuente: El Chubut