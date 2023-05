Chubut | Intendentes y comerciantes reclaman medidas contra la inseguridad en el valle

Se realizó una reunión crucial contra la inseguridad.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industria del Este de Chubut (CICECH), fue una reunión con diferentes actores para dialogar y debatir acerca de la problemática de la inseguridad, que hoy azota con acentuación sobre las localidades y es el centro de los reclamos del sector comercial.

Entre los presentes se estuvo el intendente electo Gerardo Merino; el intendente de Rawson, Damián Biss; el de Gaiman, Darío James; la de 28 de Julio, Adriana Agüero; el titular de la CICECH, Rubén Villagra; el procurador general, Jorge Miquelarena; la concejal electa Claudia Monají, entre otras figuras.

CÓDIGO PROCESAL

Justamente, la presencia de Miquelarena en la reunión responde a cristalizar esa inmediatez que se le exige a la Justicia al momento de juzgar a quien comete un delito y resolver sobre un episodio. El titular del Ministerio Público Fiscal expondrá a los presentes su propuesta de reforma al Código de Procedimiento Penal.

Seguramente en encuentros anteriores -no es la primera vez que se reúnen distintos sectores para buscar soluciones a la inseguridad- se conversó acerca de agilizar los procesos judiciales, a través de modificaciones a la letra del CPP. Miquelarena tendrá la posibilidad de comentar a quienes arriben a la Cicech que trabajó sobre un proyecto de ley para ese fin, y se presentó en junio del 2022, pero aún no tiene opiniones de los diputados.

Según Diario El Chubut en su edición del domingo 21 de mayo, reveló algunas reformas que pensó el procurador General para actualizar el Código de Procedimiento, con la finalidad de que jueces y fiscales dispongan de herramientas precisas para actuar sobre los ocurridos. Sucede que, a casi un año de esa presentación, el Parlamento chubutense ni ofreció sugerencias, y ese instrumento legal no conoce la luz.

Las víctimas de delitos no cesan su exigencia. Otra vez se reunirán autoridades políticas y judiciales con parte de la ciudadanía para evaluar opciones que deriven en una merma de la inseguridad.

Hubo otras charlas, y la situación no varió. La delincuencia es continua; y hasta gravosa, de acuerdo a las consecuencias. En una oportunidad, el intendente James dijo con criterio: «Estamos de reunión en reunión y no pasa nada». Tal vez los cambios que se propician no ocurran con inmediatez, pero es auspicioso que se generen los espacios para debatir y consensuar mecanismos eficaces.

El propio intendente, hace algunas semanas, presentó una nota al responsable de la Legislatura, Ricardo Sastre, para que los legisladores avancen con las modificaciones al Código Procesal, pero al parecer, no fue considerado. «Nuestra preocupación se debe a la gran ola de delitos ocurridos dentro del ejido municipal de Gaiman y en la provincia misma; casos recurrentes debido a la forma en que la Justicia da proceso a los mismos. Por ello, consideramos que las modificaciones resultan necesarias para un mejor desarrollo general del proceso penal y así poder actuar con mayor compromiso en los casos a tratar», apuntó James en esa nota.