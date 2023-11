Chubut | Jury de enjuiciamiento contra la jueza de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez

En la apertura la parte acusadora expuso los argumentos por los que pretende la destitución y la defensa adelantó que demostrará que las acusaciones son erradas.

“Lo primero que quisiera separar y dejar en claro en este proceso o es pedirle a los miembros del tribunal que olviden toda cuestión periodística que hayan visto en los momentos en que sucedieron los hechos”, dijo Jorge Frûctenich, uno de los consejeros que integra la comisión acusadora.

“Este no es un juicio de reproche moral ni es la intención de esta comisión acusadora ningún tipo de reproche moral. Todos los títulos que salieron en letra de molde que los hemos leído no son motivo de la acusación –insistió, en referencia elíptica a las noticias sobre “el beso de la jueza al preso”, que dieron la vuelta al país-. Simplemente la acusación se basa en que estimamos que la doctora Mariel Suárez no está en condiciones de continuar siendo jueza en nuestra provincia”.

Al describir los hechos señaló en principio “la ausencia de imparcialidad demostrada en ocasión de integrar el tribunal que juzgó al señor Cristian ‘May’ Bustos en Esquel, en el mes de diciembre del 2021, con fundamento legal en los artículos 80 y 17 del código proceso al penal”.

El artículo 80 determina las faltas graves que caben a los jueces y al describir el artículo 17 añadió que “”prohíbe mantener entrevistas con el procesado sin la asistencia de las otras partes y eso será considerado causal de mal desempeño. Esta es la falta más grave que estimamos nosotros, que es la violación del principio de imparcialidad”.

Los otros puntos incluidos en la acusación fueron la incompatibilidad del “trabajo académico o literario” que la jueza adujo haber iniciado con el preso, al justificar sus visitas en base al interés de escribir un libro con la historia de su vida. Esa tarea, dijo el acusador, vulnera el deber de discreción que debía mantener la jueza durante un proceso que todavía no había terminado.

Por otra parte, añadió “el retraso de vedad” por parte de la jueza, al inasistir a su juzgado para visitar a Bustos, los días 29 y 30 de diciembre de 2021, además la “conducta indecorosa” mantenida durante sus visitas al preso.

Los argumentos de la defensa

El defensor oficial, Jorge Benesperi, adelantó que la acusación contra Suárez no tiene fundamentos. Además, chicaneó a los acusadores y les recordó que “el lunes dijeron que los hechos que cuestionan a la magistrada son 10, pero ahora mencionaron sólo 4”.

“En este juicio nosotros, todos ustedes y la comisión acusadora van a poder ver y escuchar que la doctora María Suárez no realizó ninguna conducta indecorosa, que está acreditado que su actuación en calidad de jueza fue correcta e imparcial. Se demostrará que no cometió ningún acto que genere parcialidad o agravio por su función, por lo que tampoco necesita excusarse de intervenir en el proceso”, resaltó.

Además, sostuvo que la jueza comodorense “no mintió en cuanto a su estado de salud”, en referencia a que una de las acusaciones señala que ella se ausentó de su juzgado (cuando estaba de turno) por razones de enfermedad, sin embargo había viajado a Trelew para entrevistar a Bustos.

El defensor dijo que demostrará que Suárez “no ha dejado de cumplir con sus funciones. La prueba testimonial aportada por esta parte demostrará cada una de esas afirmaciones que indicamos recientemente”.

Entre los testigos que propuso la defensa, mencionó a víctimas de otros hechos delictivos que expondrán el trato recibido por la jueza, además de las declaraciones del jefe de la Brigada de Investigaciones de Comodoro, comisario Pablo Lobos y del propio condenado por el homicidio del policía ‘Tito’ Roberts, el preso Cristian Bustos.