Chubut | La abogada de la comisario desplazada en Rawson pide la intervención urgente de Arcioni para frenar el hostigamiento

Cristina Pagasartundua, abogada de la La comisario Laura Mirantes que fue separada de sus funciones hace 60 días, informó que la Fiscalía desestimó la denuncia penal contra su clienta por no existir delito.

Laura demostró criterio para aplicar las leyes y eso no está bien visto si viene por parte de una mujer. Sufre el abuso de poder”. Así resumió la abogada Cristina Pagasartundua el motivo por el cual la comisario Laura Mirantes está en disponibilidad hace más de 60 días con el 60% de descuento salarial.

Reclamó la urgente intervención personal del gobernador Mariano Arcioni para frenar el hostigamiento y garantizar la imparcialidad del sumario administrativo. La defensora de Mirantes Informó que la Fiscalía desestimó la denuncia penal contra su clienta por no existir delito. Y advirtió que irán a la Justicia si la persecución laboral persiste.

A Mirantes le indilgan faltas administrativas por la detención de varios vecinos al inicio de la cuarentena y quieren destituirla. Fueron 3 casos. Presentaron pruebas y descargos. Explica que el procedimiento que aplicó Mirantes fue el que la justicia ratificó en el hábeas corpus interpuesto a la Provincia días después. “Pedimos la restitución a sus funciones y el reintegro de sus haberes”, sintetizó.

Pagasartundua le explicó a Jornada la situación de quien fue por tres años en Trelew la jefa de la Comisaría de la Mujer y era titular de la Comisaría de Rawson hasta ser apartada de su cargo y acusada en un sumario que la pone al abismo de su carrera policial. “Está siendo sumariada en el seno de la Jefatura de Policía por la División de Asuntos Internos. Acusada de cometer faltas que a juicio de la Jefatura son gravísimas. Nos interesa dejar claro por qué consideramos que esa gravedad no existe”, expresó.

Se detuvo en los casos que derivaron en la situación actual. “Todo sucede en los controles en el marco del cumplimiento de las prohibiciones de circular impuesta por la pandemia. Ocurrió en ruta 7. Se detuvo a 4 personas en 3 vehículos. Este operativo no estuvo a cargo de Mirantes pero las personas fueron trasladadas a la Comisaría de Rawson donde fue jefa hasta el 27 de marzo”.

Pagasartundua explicó que Mirantes no estuvo de acuerdo en el modo que se llevaron a cabo las detenciones. “Ni siquiera esas personas debían ser demoradas, por considerar que estaban exceptuadas en la reglamentación porque tenían motivos para circular; hubo otras irregularidades en el procedimiento: las personas fueron conducidas a la Comisaría sin que se les diera aviso de para qué iban ni tampoco sobre las intenciones de secuestrarles los vehículos. Se enteraron cuando llegaron. Eso generó que la comisario fuera avisada. No estaba en horario de trabajo e intervino liberando a tres de esas personas, la otra fue liberada antes por un superior”.

La letrada es clara en sus conceptos: “Lo que hizo la comisario fue aplicar una lógica y un criterio operativo que consistía en evitar detenciones compulsivas”.

Uno de los casos, era una mujer que volvía a Playa Unión donde se domiciliaba. “Estaba cuidando a su hija menor embarazada en Trelew. Otras dos eran dueños de una chacra que se acercaron al puesto policial para preguntar cómo hacer para darles de comer a sus animales porque hacía una semana que habían tramitado el permiso sin respuesta porque la web había colapsado. El tercer caso se trataba de un carpintero, padre de tres hijos y sostén de familia que necesitaba ir a comprar maderas para hacer muebles”.

El uniformado a cargo del operativo, indicó la letrada, “tuvo otro criterio. Y ese criterio fue algo que se repitió en esa época en muchísimos casos y que dio lugar a que en Chubut se interpusieran tres hábeas corpus preventivos y que a raíz de eso, la Provincia fuera obligada a moverse con otras pautas. Tanto por la resolución de la jueza Mirta Moreno como por la adhesión que la Provincia hizo al protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación”, aseveró.

Pagasartundua derivó el mal accionar hacia un subcomisario que fue el autor de las detenciones. “No sólo decidió llevarlos a la Comisaría sino que no notificó a las personas que se les imputaría el delito del artículo N°205 del Código Penal y que se les secuestrarían los vehículos. No avisó a la autoridad de Juzgado Federal. La gente llegó pensando que se les iba a tomar la fiebre y que iban a firmar un acta y se iban a ir, pero las consecuencias eran otras. Este procedimiento fue el que no avaló Mirantes”.

Se transportó Pagasartundúa a la realidad que rige actualmente para los chubutenses. “Hoy Chubut tiene que seguir otras pautas, sobre todo, en el comportamiento y prácticas policiales. Sin embargo este sumario continúa y se le achacan estos hechos como si realmente hubiese sido contrario a la ley. Fue lo que siempre debería haber ocurrido. En el sumario están todas las declaraciones de las personas afectadas”.

Destacó el contenido del sumario y el accionar de su defendida. “Mirantes decide que fueran puestas en libertad las personas y avisa cuando llega a la Comisaría, se comunica con el Juzgado Federal y la instruyen que hiciera las actas porque la situación de la gente iba a ser analizada en el momento que se elevaran las actas. Se le imputa la omisión de hacer actas. No es real. Las actas están confeccionadas y figuran en el sumario”.

Calificó como “una falacia” reprochar desde las fuerzas que no hubo registro del procedimiento realizado.

La perspectiva de género no se deja de lado en esta situación que hoy se debe resolver. “La Policía es una institución históricamente conformada en su mayoría por hombres. Las mujeres han ingresado pero son minoría numérica y es un dato de la realidad que no acceden a cargos jerárquicos, a la cúpula policial. Hay casos aislados pero son muy pocas las policías titulares de comisarías, Laura es una de ellas. Una de las pocas a cargo de una Comisaría como la de Rawson”, deslizó.

Y agregó: “Estos actos de hostigamiento no están visibilizado porque no se denuncia. O se denuncia hacia adentro y no tiene éxito. Las mujeres que denuncian son apartadas, sancionadas o trasladadas. Mirantes tiene un legajo intachable. Iba en ascenso. Lo que sucede con ella es un abuso de poder”.

Reiteró que “solicitamos el cese de los actos de hostigamiento por parte de Jefatura, el reintegro a sus funciones y la restitución de sus haberes. Lo pedimos hace varios días atrás y no tuvimos respuestas. Las seguimos esperando pero no descartamos tener que llegar a la Justicia”.