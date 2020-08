Chubut | La diputada Goic le puso los puntos a Sastre

La diputada comodorense mantuvo un picante intercambio con el presidente del cuerpo en la sesión de este martes.



La sesión de la Legislatura este martes duró menos de 1 hora. Sin embargo, el momento más relevante del día lo protagonizaron la diputada tataina Goic y el vicegobernador durante la hora de preferencia. Tras el episodio la comodorense emitió un claro mensaje desde sus redes sociales.

«Hoy expresé la importancia que tiene durante el desarrollo de las sesiones la hora de preferencia. En la última sesión el Presidente de la Cámara se pretendió dar por finalizada la misma sin habilitar esta instancia de intercambio. Fue necesario exigirla, recordándole al presidente que es lo que marca el reglamento del cuerpo. Con el agravante de que ordenaron cortar la trasmisión negándole de eta manera a todos los ciudadanos conocer e informarse lo que sucede en el recinto, y más grave aún es que en el momento en el que se corta la trasmisión es justamente en donde no coincide el borrador de la versión taquigráfica».

El texto de Goic, además señala que «La hora de preferencia es el tiempo que los diputados disponemos para tratar los temas que consideramos deben ser abordados, es el momento que disponemos para visibilizar los temas que afectan a la provincia y por supuesto a los chubutenses, ni más ni menos que la voz de quienes representamos, así lo marca nuestro sistema democrático».

«Los que acá ocupamos representamos a diferentes espacios políticos, esos votos se traducen en la proporción de las bancas que ocupamos en la legislatura. Negarnos la palabra es negar esa representatividad que tenemos los diputados acá, así funciona el sistema democrático».

NEGAR EL DEBATE CONVIERTE A LA LEGISLATURA EN UNA ESCRIBANÍA

No se pueden utilizar herramientas sindicales para condicionar el debate, manipulando al Poder legislativo. Y esto que quede muy claro, el problema no son las medidas de fuerza de los trabajadores. Si el personal de la legislatura, que no cobra en tiempo y forma, está de retención de servicios y no se puede sesionar, es más que justificable, todos conocemos la situación de los trabajadores estatales, lo que no se puede permitir de ninguna manera es que esas herramientas sindicales se utilicen políticamente o que interfieran en la labor legislativa. Sería una falta gravísima a la democracia y a quienes nos eligieron para que hoy estemos acá».