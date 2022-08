Chubut | La fiscal Gómez anticipó que pedirá 5 años de cárcel para Goodman

La fiscal de Rawson, Florencia Gómez, adelantó la postura que llevará a la audiencia de cesura de pena la próxima semana. Y dijo que no se penaliza el derecho a la protesta, pero esto no puede encubrir la comisión de un delito.



El exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh), Santiago Goodman, fue condenado junto a Mariana Castro y Marcela Ancaleo, por los delitos de incendio y daños en la explanada e inmediaciones de ingreso de la Legislatura del Chubut el 17 de septiembre del año 2019.

La fiscalía solicitará una pena de 5 años de prisión en la audiencia de cesura de pena. En diálogo con el portal ADNSUR, la fiscal Florencia Gómez valoró que “encuentro al fallo como satisfactorio. La jueza coincidió con la teoría, imputación y las pruebas de la Fiscalía en contra de Goodman. Había testigos y filmaciones donde se analizaron los hechos en los cuales se lo imputó por el delito de ‘incendio intencional”.

“Cuando tuvo el derecho a declarar, Goodman se hizo cargo y reconoció que había hecho algo que no correspondía. En el alegato final cuando solicité la culpabilidad de Goodman, manifesté que él mismo había reconocido que había realizado hechos que estaban prohibidos.

Sin embargo, acreditó que existía una supuesta amenaza por parte de los docentes. En el alegato final, expresé que no se había podido acreditar la existencia de la amenaza pero no había ningún impedimento por el que podría haber reaccionado de otra manera y –sin embargo- no lo hizo”, explicó.

“En uso de sus facultades, la jueza alegó en ‘beneficio de la duda’ respecto a las 2 imputadas. Ambas tuvieron una participación secundaria para la Fiscalía porque fueron una especie de ‘pasamanos’ para que terceras personas alimentaran el fuego. Esa fue la teoría de la Fiscalía por los videos y los testigos que fueron los periodistas”, señaló.

Asimismo, indicó que en su fallo, la Dra. Tolomei explicó que el beneficio de la duda es siempre para el imputado. Acepto la absolución de Castro y Ancaleo.

“En todo momento, la Fiscalía acusó a los imputados sólo por los hechos de la Legislatura provincial. Nunca fueron por Casa de Gobierno. La acusación es clara: hubo gente individualizada pero no identificada en Casa de Gobierno. En ningún momento, se mencionó a ninguno de los 3 imputados. Siempre se trabajó respecto a las 3 personas sobre la hipótesis en la Legislatura”, aclaró.

“La semana que viene, será la audiencia de ‘cesura de pena’ y la Fiscalía va a solicitar la pena de 5 años que siempre pedimos”, anticipó Gómez.

Reclamo de CTERA a nivel nacional

La fiscal Florencia Gómez se refirió al reclamo de CTERA a nivel nacional tras conocer la condena de Goodman: .“Los gremios tienen derecho a la protesta si consideran que esta situación los perjudicó. En el alegato final, le manifesté a la jueza que –en ningún momento- la Fiscalía cuestionó el derecho de todo ciudadano a realizar una protesta en relación a un hecho que necesita ejercer. Es un derecho constitucional. No se podía pretender encubrir un delito penal con una protesta social”, dijo.