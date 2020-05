Chubut | La médica de Comodoro que argumenta por qué debería flexibilizarse la cuarentena en la provincia

Aseguró que Chubut “cumple con todas las pautas planteadas por el discurso del presidente” para poder flexibilizar el aislamiento.

Una reconocida médica gastroenteróloga de Comodoro, María Ester Sirotinsky, envió una carta abierta al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, en la que le reclama la flexibilización de la cuarentena en Chubut, y argumenta el por qué de su pedido. ADNSUR accedió al escrito en el que la profesional explica, entre otros puntos, que «no existe transmisión comunitaria» del coronavirus y «no hay duplicación de casos en mas de 15 días»

«En mi condición de ciudadana de esta provincia, me manifiesto respetuosa de cumplir todas las leyes y todo aquello que corresponda, dictado por nuestras autoridades.

Pero además como ser pensante, con sentido común y análisis de situación, quiero preguntar al sr. Gobernador y sus asesores me expliquen cuál es la razón por la cual nuestra provincia no comenzó la flexibilización real de la cuarentena dictada a nivel nacional, en ocasión de la pandemia por Covid 19, después del discurso del Sr. Presidente dando las pautas para dicha flexibilización de acuerdo a la situación de cada Provincia.

Chubut cumple con todas las pautas planteadas en dicho discurso:

1) Estamos en fase de segmentación geográfica o reapertura geográfica por no tener casos reportados en los últimos 25 días, con lo cual la movilización de la población puede llegar al 75% con reapertura de comercios, actividades independientes, etc. etc respetando las normas de distanciamiento social.

2) No hay duplicación de casos en mas de 15 días

3) No existe transmisión comunitaria. Los dos únicos casos reportados son un matrimonio proveniente de Brasil, los cuales se encuentran de alta. (negativización de sus test para coronavirus). No positividad en ningún contacto directo.

4) Existe una evaluación positiva de la densidad poblacional.

5) Existe en este contexto y definición autorización para salidas de esparcimiento.

6) El sistema sanitario se encuentra preparado para contener la demanda de pacientes en caso de sospecha de coronavirus, teniendo incluso la posibilidad de realizar test inmediatos en las ciudades principales».

Es por lo antes expuesto, que no encuentro aún las razones reales no existiendo condiciones médicas, epidemiológicas y aquellas normas que manifestó el Sr. Presidente, para no flexibilizar progresivamente a nuestra provincia», resume la médica comodorense en la carta abierta al gobernador.

Fuente: ADNSUR