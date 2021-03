Chubut | Linares duro con Arcioni: “No pueden proyectar a un año y van a estar proyectando a 50”

Crítico al discurso del gobernador Mariano Arcioni en la apertura de sesiones, el presidente del PJ Carlos Linares indicó: “lo digo siempre a mi me gustaría vivir en la provincia que vive el gobernador”

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, Linares ironizó con lo expuesto por el gobernador sobre un proyecto a 50 años y remarcó: “estamos hablando de que no pueden proyectar a un año y van a estar proyectando a 50, tuvimos solo 180 días de clases, hablar de una provincia de 50 años es casi risueño le diría que gobierne hoy primero para saber dónde estamos parados, tenemos que seguir trabajando, los comoditties que tenemos en la provincia hay que valorarlo, la actividad petrolera puede tener un fuerte posicionamiento y eso le puede dar un aire a la zona sur”.

Linares indicó: “lo digo siempre a mi me gustaría vivir en la provincia que vive el gobernador, lamentablemente cuando habla del éxito de la deuda que sabemos lo que le va a costar a los chubutenses no se consiguieron beneficios. Seguimos con una provincia endeudada, se pudo arreglar el tema educativo con apoyo de nación con un dinero que también es a devolución, vivimos en una provincia que no está en marcha no funciona, no tenemos expectativas creerle algo al gobierno de Arcioni.