Chubut | Los estatales que no quieran vacunarse ni volver a trabajar “podrán pedir una licencia sin goce de haberes”

“Aquellas personas que opten por no vacunarse, y no quieran volver a su lugar de trabajo, podrán sacar una licencia temporaria por tres meses pero sin goce de haberes”, explicó Grazzini.

El ministro de Gobierno de Chubut, José María Grazzini, confirmó que a partir de esta semana todos los empleados del sector público deben hacer presente en su lugar de trabajo y aclaró que “aquellos que tengan enfermedades prevalentes tendrán que informar en su sector”.

También reiteró que esta licencia estará destinada para aquella persona que no quieran vacunarse pero que “sienta que la enfermedad pueda afectarlo y no quiera volver a su lugar de trabajo, puede sacar una licencia exclusiva por tres meses pero sin goce de haberes”.

Finalmente, Grazzini concluyó que “a la fecha la mayoría de los todos los sectores ya hace un tiempo largo que están prestando servicios”.