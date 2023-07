Chubut | Maestro: “Soy radical pero nunca fui antiperonista, se puede hacer política sin necesidad de agraviar”

El ex gobernador y candidato al Parlasur por JxC habló de su candidatura y trayectoria en la política.

Carlos Maestro fue gobernador y legislador nacional y es uno de los principales referentes del radicalismo de Chubut. Ahora encabezará la lista como candidato al Parlamento del Mercosur (PARLASUR).

“Yo he hecho politica siempre desde los 14 años que entre a un comité para ver de qué hablaban los mayores. Siempre tuve vocación dentro del plano de la disputa política y lo sigo haciendo. Ahora estoy en la tarea de acompañar en JxC en esta elección. Nunca hice política agraviando a alguien. Me parece bien lo de Ana Clara, me parece muy bien su gesto de compartir una danza en La Floresta y demuestra que se puede convivir también mas allá de las convicciones”.

“Yo soy radical pero nunca fui antiperonista. Se puede hacer política sin necesidad de ser anti o de agraviar al otro”, remarcó.

En cuanto a su candidatura, dijo: “Esto fue un pedido que me hizo Nacho Torres de que lo acompañara. Estaba la vacante de Chubut en el Parlasur, y dije que sí, con gusto”.

Cabe recordar que Carlos Maestro es una figura reconocida en la provincia de Chubut, que ocupó el cargo de gobernador en dos mandatos consecutivos, desde diciembre de 1991 hasta diciembre de 1999. Durante ese período, también se destacó como líder de la Unión Cívica Radical (UCR) en la región. Al ser consultado sobre qué cambió en la manera de hacer política, dijo: “Cambió mucho el activismo, por las redes sociales, hay otra forma de relacionarse con la ciudanía. Pero no ha cambiado la forma en que se debe expresar cada hombre y mujer y su vocación de servicio”.

Asimismo indicó que “la provincia está hoy en una mala situación. Ha habido un desmadre. Hubo una descomposición de la administración de la provincia”.