Chubut | Magistratura: El ministro Panizzi pidió disculpas públicas y no será sancionado

En la sesión se recordaron sus antecedentes de maltrato a las consejeras. El ministro del Superior pidió un descargo. Sus pares aceptaron sus disculpas pero quieren que el malestar general se traduzca en un pronunciamiento oficial.



El Consejo de la Magistratura aceptó las disculpas del ministro del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Panizzi, quien trató de “corrupto” al presidente del cuerpo, Enrique Maglione, y maltrató en un chat a la consejera Martina Erostegui. Sin embargo, por 10 votos se decidió elaborar un documento para repudiar los agravios y donde quede constancia del malestar general.

Los dichos de Panizzi se conocieron por un audio en el chat de WhatsApp que comparten 17 personas, entre consejeros y prosecretarios. “Pido disculpas por el modo brusco en que me dirigí y en lo sucesivo, las imputaciones las haré por las vías que correspondan”, dijo ayer el juez. Su intervención la medió el presidente del STJ, Mario Vivas, quien propuso escuchar todas las opiniones ante de darle paso al protagonista de la sesión extraordinaria, que esperaba off line poder hacer su descargo. Vivas pidió “bajar los decibeles”.

Tras dos horas de debate, el Consejo decidió que analizará en comisión elaborar un reglamento para este tipo de casos a futuro, con un procedimiento a seguir ante una posible inconducta de algún consejero.

En el inicio de la sesión virtual transmitida vía Facebook, Maglione señaló que “no es la primera vez que Panizzi usa términos soeces y chabacanos y no es la primera vez que agrede a las mujeres, rayano en la violencia de género. Ya sucedió en marzo”.

El consejero por los abogados de Trelew recordó que “él mismo impulsó un curso de perspectiva de género en el Consejo pero igual usó improperios y vulgaridades”. En tal sentido, “insultó y agravió a la institución y a los consejeros”.

“Es un chat oficial de un organismo constitucional, no es la peña de los viernes ni un grupo familiar ni un club ni para un asado”, graficó. Admitió que Panizzi se disculpó con él. “Todos podemos cometer algún exceso –reflexionó Maglione-, pero en lo institucional generó malestar en todos y no se puede dejar pasar semejante barbaridad”. Algunos consejeros hasta plantearon renunciar.

La posición de Tomás Malerba, de los magistrados de Comodoro Rivadavia, fue que el Consejo no tiene normado cómo sancionar a un miembro. Acotó que el chat en cuestión no es oficial y que una sanción sería “ilegal”. Le sugirió a Maglione vindicarse, como todo funcionario público acusado de un delito. Malerba reivindicó su amistad con Panizzi y por eso tuvo un cruce con Miguel Coyopay, consejero popular por Comodoro, quien dijo que Malebra debió excusarse “aunque piense que le está haciendo un favor”.

Martina Erostegui, que representa a los abogados de Comodoro, y agredida por el ministro en el chat, recordó que los mensajes hablando de “estupidez” de su parte “llegaron a las 22.15, un horario poco adecuado para entrar al teléfono y ver semejantes exabruptos”. Dijo aseguró que el maltrato siguió en privado.

“Lo que más me preocupa es la forma que tiene de ejercer el poder, de un ministro con una abogada que tiene un estudio chiquito. A los mujeres nos cuesta llegar a estos lugares. Si siempre hablamos del techo de cristal y de la perspectiva de género, ¿por qué debo soportar esto?”.

La consejera advirtió que “en lo personal, el tema no está cerrado y me preocupa esta lógica de venir a retarnos. No vine acá para esto y no me siento cómoda trabajando así”.

Mirtha Lewis, consejera popular por Puerto Madryn, aseguró sentirse “agraviada” y que la discusión no le hace bien a la “imagen ya vapuleada” del Consejo. Sugirió que la fuerte discusión no debió filtrarse a los medios.

Raúl Fourgeaux, de los abogados de Madryn, dijo que “todos nos sentimos ofendidos y esto no puede quedar en el aire. Lo más importante es que Panizzi se disculpe con las mujeres porque les faltó el respeto, y reconozca sus errores”.

Sonia Donati, de los magistrados de Rawson, Trelew y Madryn, aseguró sentirse “anodada” por los agravios. “No sabía cómo responder y todos estábamos igual. No sabíamos cómo enfrentarlo”. Sin embargo apuntó que en 25 años de funcionamiento, el Consejo nunca reglamentó un procedimiento sancionatorio para sus miembros. “Esto no tiene antecedentes”.

María Eugenia Jacobsen, de los abogados de Esquel, reflexionó: “Me llama la atención que esto suceda con las mujeres y las disculpas sean para los hombres”. Habló de “desprecio” para las abogadas, a quienes “se agravia y se discrimina en estos ámbitos de poder”. Aseguró además que sin leyes de cupo que lo obliguen, “las mujeres no hubiéramos podido acceder a estos lugares. Es la oportunidad de hacer visibles estas cosas”.

Nelly García, consejera por los magistrados de Esquel, advirtió que “no fue la primera vez” que Panizzi tiene actitudes así. “Me molestó mucho porque no hay destratos de ningún otro consejero. Ya soportamos bastante y esta es la oportunidad de charlarlo. No son maneras de expresarse”.