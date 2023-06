Chubut | Martín Pérez: ”Somos parte del sistema y necesitamos tener voz y voto”

El titular de AGREMEDCH contó la situación actual de los médicos de Chubut, que están de paro.

Martín Pérez, presidente de la Asociación Gremial Médica del Chubut (AGREMEDCH), se refirió al paro por 48 horas que comenzó el sector este miércoles.

En primer lugar, contó el motivo de esta medida de fuerza: “Es tristísimo que tengamos que siempre hablar de lo mismo, no avanzamos ni un poco. A esto se llegó porque no tenemos respuesta de parte del gobierno, nosotros acordamos un plazo de 15 días hábiles para que la secretaría se expida sobre nuestra participación en paritarias convencionales. Todos los gremios estaban en conformidad de aceptarnos de la mesa paritaria, pero legalmente no pasó nada. Intimamos a la secretaría de trabajo y tampoco obtuvimos respuesta. Hicimos la presentación del paro, pensando que iba a salir la conciliación obligatoria, y tampoco tuvimos respuesta”.

Consultado sobre por qué no les permiten participar en la paritaria convencional: “Desconocemos ese motivo. Como no somos uno de los gremios originarios del convenio colectivo que se hizo en 2013 entre ATE, ATSA, UPCN y SOYEAP, después se sumó como signatario el SISAP, que pueden discutir las condiciones de trabajados de los trabajadores que representan. Nosotros pedimos lo mismo porque no podemos discutir nuestras condiciones de trabajos, si podemos discutir lo salarial. Ahora nos enteramos que están tratando temas que tienen impacto presupuestario y estamos al margen. Somos parte del sistema y necesitamos tener voz y voto“.

“Está de visita en la ciudad la ministra Carla Vizzotti y fue a un centro de salud a inaugurar un mural, nos acercamos para darle una nota, le explicamos nuestra situación y los pedidos. Hoy con Puratich no hemos hablado, con Monasterolo tampoco tenemos diálogo. Con esta incurrencia que hicimos hoy capaz que tenemos algún diálogo. La sensación que tengo es que los funcionarios no tienen peso ni capacidad de decisión, les falta gestionar”, indicó.

Por útlimo, habló sobre el diálogo con uno de los candidatos a gobernador de Chubut: “Tuvimos un acercamiento con Nacho Torres, específicamente con Sergio Wisky (quien se haría cargo de la cartera sanitaria provincial si se impone Juntos por el Cambio), e intentamos hacer un diagnóstico de la realidad de la provincia a nivel sanitario y nos manifestó que están trabajando en la Ciudad de Buenos Aires una ley de carrera sanitaria para la provincia, a ver si se puede aplicar en la provincia”.