Chubut | Massoni aseguró que no se irá de la política

El ahora ex ministro de Seguridad, trabajará en el armado de su propio Partido.

Federico Massoni, habló sobre su salida del Gabinete y aseguró que no se irá de la política. Adelantó que tras tomarse unos días de descanso con la familia, acelerará el proceso de creación de su propio Partido ‘Identidad Chubut’. “Vamos a apostar a este espacio que tiene como objetivo principal la recuperación de los valores, algo que se dice pero que muy pocas veces se hace o se trabaja para recuperarlos. El valor de la familia, el valor del respeto a la norma”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “pensé que mi salida sería más tranquila, pero la verdad es que todavía no pude desconectar. Mi celular está al rojo vivo. Ayer fue un día extraordinario para las dos partes”.

“El Gobierno Provincial inició un proceso de cambio que era necesario para oxigenar la gestión. Creo que este le va a hacer muy bien, hacía cuatro años que estaba este Gabinete. Mucho más cuando hay un mensaje de la ciudadanía. En lo personal yo tenía ganas de irme, cerré un ciclo y estoy muy orgulloso”, dijo en diálogo con La Tecla Patagonia.

Al ser consultado sobre su sucesor, Leonardo Das Neves, el ex funcionario indicó: “Leo era un pilar de mi equipo. Una persona de mucho territorio, con mucho manejo político. Tiene buena relación con absolutamente todos los Intendentes de la Provincia. Estoy muy contento con esta responsabilidad que asumió porque sé que la va a llevar muy bien. No le toca una época fácil, pero creo que la va a llevar muy bien. A la nueva cúpula, la conozco. Que el nuevo Jefe tenga una especialización en lo que es el combate contra el narcotráfico es muy importante”, agregó.

Respecto a los cambios en el Gabinete, Massoni, consideró que “el Gobernador debe hacer cambios en todas las cabezas de los Ministerios. A mi entender es necesario. Le quedan dos años de gestión que es muchísimo por un lado y poco por el otro. Es poco para algunas acciones que se tienen que llevar adelante y que demandan más tiempo, pero es mucho dentro de lo que es el ámbito de la toma de decisiones. Creo que debe hacer la oxigenación en absolutamente todo el Gabinete con personas de ultra confianza de él”.

Sobre su futuro, el ex ministro enfatizó que volverá a trabajar en su estudio – es abogado- , pero que al mismo tiempo seguirá en política en el armado del Partido “Identidad Chubut”.

“Primero me voy a tomar unos días porque hace cinco años que no me puedo tomar vacaciones. Y me quiero tomar unos días, no solamente por mí sino por mi familia. Después voy a volver al estudio. Y en lo política me voy a abocar de manera más de lleno a la conformación de “Identidad Chubut”, creo que es la herramienta en la que vamos a estar trabajado en los próximos meses”, expresó.

Finalmente, Massoni concluyó que “vamos a apostar a este espacio que tiene como objetivo principal la recuperación de los valores, algo que se dice pero que muy pocas veces se hace o se trabaja para recuperarlos. El valor de la familia, el valor del respeto a la norma. Estamos viviendo situaciones avaladas por parte de funcionarios, de políticos electos. Parece que la norma está mal y que lo que está bien es violarla, de ir en contra de derechos establecidos en la Constitución, como el derecho a la propiedad privada. Me estoy refiriendo específicamente al tema de las usurpaciones que es uno de los conflictos más importante que tiene y va a tener la provincia, no solamente la Comarca”.