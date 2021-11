Chubut | Massoni le pegó a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos

“Me da mucha indignación y bronca que un chubutense nos traiga a un porteño para que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas para estar bien, cuando no le importamos nada” disparó el ministro de seguridad.



Federico Massoni, actual ministro de seguridad de Chubut y candidato del Chubut Primero para las próximas elecciones legislativas se refirió a la situación de la provincia, le pegó a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos y habló sobre las expectativas del partido para el próximo 14 de noviembre.

“Me da mucha indignación y bronca que un chubutense nos traiga a un porteño para que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas para estar bien, cuando no le importamos nada, cuando dicen que Chubut no tiene ni peso político, ni peso electoral”, expresó Massoni al aire por Fm La Petrolera.

“Esta misma gente que ahora tenemos acá nos impedía cuando gobernaban que hagamos lo mismo que otras provincias y no nos autorizaban a que hagamos políticas para salir del ahogo (…) la misma gente que ahora viene y dice ´que barbaridad las cosas que hicieron con esta provincia´”, sostuvo.

Y aseguró, “somos la mejor alternativa, porque somos de acá y no tenemos que tener disciplinaria partidaria ni con el Frente de Todos, ni con Juntos por el Cambio, porque con los únicos que tenemos que tener disciplina es con los chubutenses”.

“Si se da el 14 por primera vez en la historia va a haber un bloque en la Cámara alta y baja que defienda los intereses de la provincia”, aseguró el candidato del ChuSoTo.

GESTIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL

“En tres años y medio nos pasó de todo, cuestiones provocadas no por nosotros, pero que implosionaron cuando estábamos como gobierno y luego llegó la pandemia”, relató el ministro de seguridad.

“De la única manera que vamos a ser una provincia grande es dependiendo de nosotros y no de algún amigo de Nación”, manifestó y agregó, “el futuro es el partido provincial y es el que va a cuidar y tiene una disciplina para quienes están adentro de esa provincia”.

En relación a la relación con el gobierno nacional Massoni explicó, “lógicamente hacemos todos los esfuerzos posibles desde el gobierno provincial para llevarnos bien con el gobierno nacional de turno porque entendemos que trabajando todos juntos nos vamos a beneficiar”.

Y resaltó, “pero no somos aliados, porque si somos aliados soy el peor aliado de un gobierno nacional (…) en muchas cosas coincidíamos porque hubo un cambio en la posición del gobierno nacional que fue nefasta, fue tan o más perjudicial que el macrismo y lo está viviendo el chubutenses”.

Y hacia el cierre de la entrevista se refirió al panorama que observa en la ciudad de Comodoro, “falta oportunidad de trabajo para los jóvenes y después de la pandemia ha quedado mucha gente grande sin trabajo, y no solo se sienten si no que están fuera de un sistema que no los va a volver a receptar y no veo que en esta ciudad haya una política para que exista una diversificación, con inversión”.

“Tienen una cuenta abultada en un plazo fijo que no beneficia a ningún comodorense porque para eso tienen que invertir”, concluyó Massoni.