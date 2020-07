Chubut | Paglarioni: “Es la única legislatura del país que ha estado sin trabajar durante estos seis meses”

El presidente del bloque Cambiemos en la Legislatura provincial se refirió a la frustrada sesión virtual de hoy, en que los dos bloques opositores no dieron quórum.

El presidente del bloque Cambiemos en la Legislatura de Chubut, Manuel Pagliaroni, se refirió a lo ocurrido hoy con la frustrada sesión virtual del cuerpo legislativo. La oposición no dio quórum y no se pudo aprobar el sistema, impidiendo continuar dado que no alcanzaban los 16 votos del oficialismo (debían ser 18 afirmativos).

«Ayer se nos informó que el gremio había indicado que iban a trabajar 2 horas durante esta semana. Eso incluía los días de sesiones que es mucho más tiempo el que lleva», sostuvo Pagliaroni y agregó que de esta forma «era imposible llevar adelante la sesión con normalidad». «Tuvimos un antecedente hace unas semanas cuando sesionamos por el crédito del gobierno nacional. El taquígrafo se levantó y se tuvo que suspender la sesión. Ahí nos enteramos de que había un acuerdo de que podía hablar un diputado por bloque y durante 5 minutos como máximo», recordó.

En ese momento «se aceptaron las condiciones porque estaba en juego el pago salarial de los rangos 3 y 4 de marzo y los rangos 1 y 2 de abril». «Dijimos en esa oportunidad que era inaceptable y no íbamos a volver a tolerar este tipo de cuestiones y condicionamientos sobre cuánto tiempo hablar y de qué hablar», reveló el legislador.

En este contexto y con la limitante de dos horas «los bloques de la oposición decidimos que no estábamos dispuestos a sesionar. Se debía garantizar que la sesión dure el tiempo que tenga que durar». Remarcó que Ricardo Sastre, el presidente de la Legislatura, manifestó la posibilidad de empezar con el taquígrafo y seguir con un escribano, pero no estaba claro si se podía: «El gremio ha puesto en duda la posibilidad de que un escribano continúe con la sesión».

«Llevamos seis meses y hemos tenido tres o cuatro sesiones en lo que va del año, no hemos podido tratar los temas que propone el gobierno ni los diputados. La mayoría de los diputados que han comenzado en diciembre no han podido hacer uso de la palabra en la Legislatura. Esto habla mal de la institución», criticó el representante de Cambiemos. Aseguró que «es la única legislatura del país que ha estado sin trabajar durante estos seis meses, o por la pandemia o por el reclamo de los trabajadores». «Nosotros entendemos que vienen sin percibir los haberes de mayo, junio lo deberían percibir en los próximos días, el aguinaldo, pero esto no significa que el Poder Legislativo deba estar parado», afirmó.

Escuchá la palabra de Manuel Pagliaroni.

