Chubut | Para Cavaco la provincia puede ser un lugar de excelencia para la producción de aceite de cannabis

Lo destacó el Ministro Leandro Cavaco, quien se refirió al proyecto de Ley que ya fue enviado a la Legislatura provincial.

El Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia del Chubut, Leandro Cavaco, habló sobre el proyecto de Ley de Cannabis Medicinal que ya está ingresado en la Legislatura provincial.

«Es un trabajo que nos pidió el Gobernador. Desde hace un año y medio venimos trabajando como prioridad en las políticas públicas del Ministerio. El proyecto de Ley es una realidad, está listo y tiene estado parlamentario. Estamos a la espera de que se trate y estamos a disposición para seguir trabajándolo en las comisiones. En el debate surgen ideas superadores. Trabajar desde el consenso, escuchándonos, respetándonos y tomando las opiniones para lograr el mejor proyecto de Ley para la industrialización del aceite de cannabis medicinal y terapéutico», destacó Cavaco.

Además, el Ministro agregó que: «Es una industria que no tiene techo y está creciendo en todo el Mundo. Estamos convencidos que Chubut puede ser un lugar de excelencia para la producción de aceite de cannabis medicinal y terapéutico, no solo para la región sino para el mundo. Pensando en una Chubut exportadora de aceite de cannabis y generando una cadena de valor en la provincia, priorizando a PyMEs y emprendedores locales».

Por otra parte, indicó: «Hemos establecido que se contemple un porcentaje de lo que se produce para que vaya al sistema de salud público de la provincia, generando gratuidad para los que no puedan pagarlo y no tengan obra social. Que puedan acceder para la patología a la que se enfoque ese aceite».

Cavaco también se refirió a las fuentes de trabajo y el actual mercado ilegal: «Esto también va a generar puestos de empleo. Hoy existe un mercado dentro de la ilegalidad. De esta forma generamos el marco legal y regulatorio con mayores controles. La gente sabe qué sabe está consumiendo. Hoy no hay laboratorios que garanticen el análisis del aceite y la conclusión es que nadie sabe qué termina consumiendo. Hay productos buenos otros que no son tantos y hay vivos que venden aceite que no tiene cannabis y termina siendo aceite de oliva».

«Se ha escuchado a todos los actores del sector, inclusive médicos neurocirujanos a través del Conicet, del CIEFAP, la Universidad San Juan Bosco», concluyó.