Chubut | Para la diputada Leila Lloyd Jones que siga la virtualidad despierta sospechas

Lo manifestó luego de que su bloque “Chubut Unido” se opusiera a seguir con las sesiones virtuales.

La presidenta del bloque madernista Leila Lloyd Jones, denunció problemas técnicos que se repiten en las sesiones donde, por ejemplo como ocurrió ayer, no le habilitaban el micrófono para hablar ni funcionaba el chat para informar que pedía la palabra. Según relató Lloyd Jones, “en labor parlamentaria planteé mi postura de votar en contra, por eso mi enojo cuando no me activaban el micrófono, ni el chat, para pedir la palabra antes de la votación, que es lo que corresponde”.

En la sesión la legisladora hacía gestos con las manos para pedir la palabra hasta que le habilitaron el micrófono. Pidió que la resolución que se ponía a consideración de los diputados sea tratada por separada y se lea antes de la votación. Si esto no ocurría, se trataba en el paquete de leyes que se votan en conjunto en la minuta, sin discriminación ni detalle del tema que se trataba.

“Quedó en el vivo por el Facebook y se puede ver que hay diputados que no pueden votar, otros que no pueden pedir la palabra, que no pueden escribir en el chat. Esas cosas pasan en la virtualidad y esperemos que en una votación importante esto no pase. Por eso pedimos que las sesiones sean presenciales”.

Para la legisladora de Trelew, que siga la virtualidad despierta sospechas. “No sé por qué la virtualidad todo abril cuando están todos los Concejos Deliberantes y Legislaturas del país funcionando. Los únicos que no funcionamos somos nosotros. Por lo menos que lo hagan como el Congreso de la Nación, donde los que podamos estar en forma presencial estemos y los que no, lo hagan en forma virtual”.

Sobre el proyecto de zonificación minera “espero que no se trate durante abril. Está en reserva, pero nunca se sabe”.

Se aprobó que el 6 de abril a las 8.30 en sesión especial virtual, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, brindará su informe a la Legislatura. El año pasado por la pandemia se presentó por escrito ya que no había sesiones.