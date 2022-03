Chubut | Preocupación en la Policía porque bajó la cifra de aspirantes y hay áreas con poco personal

En el Instituto Superior y en el Centro de Formación en Rawson las clases se iniciaron con 34 cadetes y 68 agentes. “Hay oficiales subalternos que no tenemos y hay un pozo en esa parte de la dotación”, admitió el jefe de la fuerza, Víctor Acosta. Hay mucha necesidad en las seccionales del interior.

Comenzó el ciclo lectivo en el Instituto Superior Nº 811 y en el Centro de Formación Nº 663 de Rawson con 34 cadetes y 68 agentes. Un número menor a otros años, lo que llama la atención de la cúpula policial. El jefe de la fuerza, Víctor Acosta, explicó que el ingreso a agentes es un número importante “pero no es la misma cantidad que se manejaba años anteriores, seguramente será mucho más acotado”.

Reconoció que será necesario “el ingreso principalmente de personal superior, oficiales. Hubo años en los cuales no hubo promociones cuando hubo cambio de currícula; uno o dos años no hubo ingresos y hoy se nota, principalmente porque hay oficiales subalternos que no tenemos y hay un pozo en esa parte de la dotación”.

“En cuanto a recurso humano de personal subalterno, los agentes principalmente, la idea es destinar recurso al Instituto Penitenciario Provincial que nos demanda demasiado, la mayor cantidad del recurso está en tratamiento de detenidos lamentablemente, porque hay localidades del interior que también necesitan recurso humano, porque se incrementó mucho el ámbito de cobertura de las comisarías”.

A diferencia de otros años que se hacía un campamento, “este año se realizó una modalidad distinta de ingreso con pruebas físicas y académicas para acortar el tiempo de examen; el resto de los requisitos son generales como el secundario completo, cuestiones de nacionalidad, edad, etcétera. El campamento intensivo se eliminó y se puso en práctica otras pruebas”, explicó Acosta.

Otro faltante es el de patrulleros. La semana pasada “tuvimos contacto con una concesionaria que nos puede proveer la cantidad de unidades que necesitamos, se está trabajando la modalidad de entrega y características del plan de adquisición”.

Faltan “camionetas y automóviles, estos últimos puede llegar a hacer una provisión local de la zona y las camionetas tenemos que salir de la provincia porque no hay provisión”. Se necesitan entre 300 y 400 vehículos para dejar el parque automotor óptimo. “De a poco hay que generar licitaciones y adquisiciones para después hacerlo cíclico y en uno o dos años puede llegar al total que necesitamos”, concluyó.

Más capacitación

Por su parte, el ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, anticipó que “durante el año habrá capacitaciones continuas con las Escuelas de Formación Policial de otras provincias, y con las Instituciones de Formación de las Fuerzas Federales”.

El cronograma de acciones educativas se definirá en el Consejo de Seguridad Interior, 30 y 31 de marzo próximos. “Esto refleja la importancia que le otorgamos, desde la gestión, a la profesionalización y formación continua de nuestros efectivos”.

Durante la inauguración del Ciclo lectivo 2.022 del Instituto Superior de Formación Policial n°811 “Juan Gustavo Boyd”, donde se forman los futuros oficiales de la Policía, el comisario inspector Ariel Jara -Jefe del Área de Institutos Policiales- expresó que “la formación policial es una de las prioridades de la actual gestión, que tiene como norte la profesionalización de la fuerza”.

“Los aspirantes están en condiciones de dar comienzo a esta etapa de instrucción que tendrá exigencias físicas y pedagógicas”, continuó. “Desde este ciclo, articulamos con el Centro de Formación Profesional 663 para que los agentes que egresen de allí puedan ingresar en el 2° año del Instituto de Formación Policial n° 811 donde se forman los Oficiales Ayudantes de Policía y Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana”.

“Se están revisando los planes de estudio para permanecer a la vanguardia con el resto de los Institutos de Nivel Superior. Incorporamos un equipo pedagógico que trabaja en Diseños Curriculares tanto para la Escuela Superior como la Escuela de Personal Subalterno”, destacó.

Calificado

El jefe de Institutos Policiales señaló que “este grupo está avanzado con el Plan de Estudios para la primera cohorte de los agentes penitenciarios para formar a un personal calificado para tratar con los detenidos”.

“Está en marcha la remodelación del Instituto de Formación Policial y en una próxima etapa se va a realizar una ampliación con 3 nuevas aulas y un Salón de Usos Múltiples”, adelantó.

“Los aspirantes enfrentarán obstáculos y contarán con el acompañamiento del equipo educativo. Será imprescindible el apoyo de las familias. Al final de la formación, contaremos con nuevos oficiales que nos permitirán sentirnos orgullosos de nuestra institución”, completó Jara.

En uno de los tramos más emotivos del acto fueron reconocidos los aspirantes a cadetes de 1° año Axel Pérez y Stephanie Bascur Stec, quienes colaboraron en el accidente fatal de Ruta 7, tal como Jornada reveló en su edición de ayer.

Actualmente, hay un total de 105 cadetes que cursan en 1°, 2° y 3° años. A fin de año, egresa una promoción de Oficiales Ayudantes de la Policía del Chubut que prestarán servicio en el territorio provincial, acorde a las necesidades operacionales de la fuerza.

El Instituto de Formación Policial está ubicado en la calle Pedro Martinez 257 de Rawson. En los próximos días, se iniciarán los ciclos lectivos del Centro de Formación Profesional de los agentes de policía con sus sedes de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel.