Chubut | Puratich criticó actitudes de funcionarios de Esquel.: “El doble discurso me molesta”

«Ayer me llegó un audio de un funcionario de Esquel que decía ‘los talleres ábranlos porque los pusimos como comerciales y no educativos’ como si fuera chistoso buscar la vuelta para infligir las normas».

El ministro de Salud, Fabián Puratich, se refirió a la situación epidemiológica de la provincia: “Sabemos que son medida antipáticas pero hay que cambiar la situación epidemiológica. La idea es que sean medidas de corto plazo y alto impacto para que el lunes volvamos a lo anterior”, puntualizó.

Sin embargo, en diálogo con Cadena 3 cuestionó el incumplimiento de este aislamiento estricto por parte de algunas localidades y cargó concretamente contra funcionarios de Esquel. “Tomamos medidas de alto impacto y corta duración -pero- cuando se toman hay que cumplirlas, porque si no se cumplen es como si nada y siguen llenándose las camas”, remarcó.

“Lo que más me preocupa es la Cordillera, porque escucho un discurso en el que hacia afuera está todo bárbaro y hacia adentro se hace cualquier cosa. Ayer me llegó un audio de un funcionario de Esquel que decía ‘los talleres ábranlos porque los pusimos como comerciales y no educativos’ como si fuera chistoso buscar la vuelta para infligir las normas”, criticó.

“Ni siquiera los que están en la función pública toman esto en serio, pero después para pedir hospitales y camas son fantásticos. Para pedirles a los demás son bárbaros pero para hacer lo que tienen que hacer se les complica, eso me molesta. El doble discurso me molesta y mucho”, disparó.

Cabe recordar que el intendente de Esquel Sergio Ongarato semanas atrás reclamó la ampliación del nosocomio local y gestiones para uno nuevo.