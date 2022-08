Chubut | Puratich se refirió a los “antivacunas”

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, señaló que «no es obligación vacunar a los más chicos, pero que no se interfiera con aquellos que si quieren aplicarse la dosis».

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, habló sobre las personas “antivacunas” y señaló que “no entienden que no es una vacuna obligatoria, si no quieren vacunar a sus hijos tiene el derecho a no vacunarlos y no molestar a los que los quieren vacunar”.

Con respecto a los efectos secundarios en la vacunación pediátrica el ministro aseguró que “la vacuna es Moderna, es la única para este grupo de edad. Los efectos adversos son los mismos de cualquier vacuna, los estudios que se hicieron demostraron eso, dolor en el lugar de la inyección y en algunos casos un poco de fiebre”.

Puratich habló sobre la situación epidemiológica en la Provincia y resaltó que “seguimos bien, con poca cantidad de casos y pocos internados. Mediante la inmunidad que se ha ido logrando, se logró que sea una enfermedad respiratoria más, que el 99% de los casos sean leves”.

En diálogo con LU 17, el ministro se refirió al nuevo hospital de Trelew y aseguró que “hay algunas reformas que se están haciendo por parte de la empresa, lo que es estructural se encuentra en un 99%, se sigue con el proceso para equiparlo, la expectativa es el primer semestre del próximo año ponerlo en funcionamiento en forma gradual”.