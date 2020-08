Chubut | Puratich: “Un paro en este contexto no ayuda a nadie”

Lo dijo el ministro de Salud provincial en relación a las medidas de fuerza adoptadas por los trabajadores de Salud.

Esta semana comenzó un nuevo paro en el sector de Salud que se extenderá hasta el próximo jueves. En el marco de las medidas adoptadas, los servicios se verán resentidos, por lo que sólo funcionarán guardias de emergencia y una dotación mínima para internados.

Al respecto, en el aire de Cadena Tiempo, el ministro de Salud, Fabián Puratich indicó: “Les agradezco a los trabajadores de la salud el esfuerzo que han realizado pero un paro en este contexto no ayuda a nadie. Veo un ensañamiento en particular contra el ministerio, y yo he dado todas las respuestas posibles”.

“Los equipos de salud están agotados física y mentalmente, es muy estresante el tratamiento de los pacientes con Covid-19. Hemos ingresado gran cantidad de profesionales en el último tiempo pero no son suficientes”, agregó.

En relación a la movilización de personas que se manifestaron por las calles céntricas de Trelew en el día de ayer, en el reclamo que fue denominado como el “Banderazo”, Puratich añadió: “En la marcha de ayer no creo que esté representada toda la sociedad, sobre todo en nuestra provincia. Que una parte de la sociedad arriesgue a todo el resto por un reclamo que puede ser justo o no, de acuerdo con el cristal con que se lo mire, no es bueno. No creo que seamos un país que no tenga libertad. Para ser libres hay que ser responsables”.

Escuchá la palabra del ministro de Salud, Fabián Puratich.

Audio Cadena Tiempo