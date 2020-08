Chubut | Quiroga: “si no sale el reperfilamiento la gente va a hacer responsable a toda la dirigencia política”

El secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, instó a los diputados a que aprueben en la sesión de reperfilamiento de la deuda, porque de lo contrario la Provincia va a terminar “en una crisis como la del 2001 en la que nadie podrá sostenerse porque faltan los recursos”, advirtió.

Quiroga no dudó que detrás de las negociaciones por la deuda hay “especulaciones políticas” de la oposición. “No se puede jugar a la batalla permanente por un 2023 que todavía está muy lejos. Si se va el Gobernador tiene que asumir el vicegobernador (Ricardo Sastre), y si no hay plata el vicegobernador se tiene que ir y tendrá que asumir el que sigue, y si es (el diputado Carlos) Eliceche tampoco va a tener plata y también se va a tener que ir”, sentenció.

Quiroga advirtió que si no sale el reperfilamiento la gente va a hacer responsable a “toda la dirigencia política”, y vislumbró un escenario de caos social a fin de año. “Tiene que salir el reperfilamiento porque si no sale vamos a estar peor. Si lo poco que entra en regalías ni siquiera va a entrar, y eso se va a producir el mes que viene, en octubre va a ser tremendo porque la ayuda nacional ya no va a tener que ser de 5000 millones sino de 10.000 millones”.

De esta manera, el gremialista planteó que si los diputados quieren ayudar a la gente la mejor forma de hacerlo es aprobando la ley. “Hubo diputados sacándose fotos en la cordillera, todos usando momentos dramáticos para la gente para sacarse una foto, quiere decir que son lo primeros en querer ayudar, y si quieren ayudar a la gente que aprueben la ley”, concluyó.