Chubut | Ricardo Sastre ponderó el desarrollo de la industria apostando a un futuro rol como Gobernador

Afirmó que desde Puerto Madryn “tenemos una óptica distinta a la que tienen desde otros puntos de la provincia”. Deslizó que lo alcanzado con su gestión y ahora la de Gustavo Sastre se replicaría a nivel provincial. Apuntó a que el sector empresario e industrial se involucre para poder generar empleo.

En un encuentro realizado ayer en Puerto Madryn para celebrar el Día de la Industria, el vicegobernador Ricardo Sastre destacó logros de lo que fuera su gestión como intendente de la ciudad, y “la continuidad” llevada adelante en el Municipio por su hermano, Gustavo Sastre. Y apuntó que del mismo modo trabajarán para mejorar desde el lugar que les toque y “si es la Provincia, mucho mejor”.

“Cuando uno analiza lo que significa Chubut en el contexto nacional, la cuarta provincia exportadora, a veces nos preguntamos por qué estamos como estamos. Pero no vamos a venir a hacer ni un reproche ni un análisis profundo de cuál es la situación real de la provincia”, planteó el Vicegobernador ante empresarios de Madryn durante la celebración por el Día de la Industria. Y prefirió mostrar un perfil “optimista y pensando que lo mejor está por venir, no tengo ningún tipo de dudas”.

“Quizás desde Puerto Madryn tenemos una visión y una ótica que no tienen otros desde otros puntos de la provincia”, dijo el Vicegobernador. Y aludiendo a que “algunos se jactan que (Puerto Madryn) es una ciudad distinta, es porque trabajamos todos los días para que lo sea”, sumando en ese esfuerzo al actual intendente.

A modo de compromiso, Sastre continuó su discurso señalando que del mismo modo que en Puerto Madryn “nosotros vamos a trabajar desde el lugar que nos toque para que sea distinto en ese caso puntual si es la provincia, mucho mejor”. Y eso lo haría “sin descuidar absolutamente nada, porque es una provincia rica en todos los aspectos, en el sur, en la meseta, en el norte. Y creo que con empresarios como los que están aquí presentes y haciéndolos parte e involucrándolos como lo hicieron en la sociedad de Puerto Madryn, a nivel provincial vamos a lograr grandes cosas”.

BAJAR LA PRESION TRIBUTARIA

Por otra parte y ante el grupo de empresarios, el Vicegobernador reconoció que “a veces es muy difícil generar nuevas empresas. Y lamentablemente, más allá de que duela, eso ocurre porque la legislación actual en este contexto nacional no ayuda absolutamente en nada”.

Sin embargo, planteó Sastre que “va a haber nuevos empresarios cuando se cambie la legislación, pero especialmente cuando se cambie la cultura, que es difícil pero no imposible. El día que va a cambiar va a ser cuando todos tributen y no sólo unos pocos para sostener a aquellos que cobran planes, que no estoy en contra de los planes porque no deja de ser un paliativo a aquel que la está pasando mal, pero todos debemos tributar”.

De inmediato apuntó el Vicegobernador que “todos debemos tributar quizás menos importes, que la carga impositiva no sea tan importante como la que existe hoy, pero va a ser la sociedad, las empresas y la industria que vamos a tener para que un pueblo, una Nación trabaje en el contexto que tiene que trabajar y que tengamos índices de desempleo mucho menores a los de hoy”.

“Tenemos que generar más empleo, y para que ello ocurra no tenemos que tener tanta carga impositiva sobre las industrias que son el motor fundamental en el desarrollo de una comunidad”, concluyó.