Chubut | Salud va al paro el 1 y 2 de febrero

Lo confirmó Carlos Sepúlveda, secretario general del gremio. “Seguimos esperando respuestas por los salarios y por las condiciones laborales”, dijo. Aclaró que saben del impacto de una medida en la pandemia pero necesitan respuestas.

El Sindicato de la Salud Pública en Chubut anunció que si en las próximas semanas no hay respuestas a los planteos que realizan desde el año pasado, harán un paro los primeros días de febrero. Lo confirmó Carlos Sepúlveda, secretario general del SISAP al reconocer que este año “la situación no se modificó mucho al año anterior, seguimos esperando respuestas de la patronal en función de los reclamos salariales y por relaciones y condiciones laborales”.

En octubre, noviembre y diciembre “apostamos a buscar puntos de encuentro con el Gobierno, flexibilizamos medidas y buscando mesas de diálogo para acordar y dar respuestas, pero la verdad es que las reuniones fueron vacías, no se llevó ninguna propuesta de parte del gobierno. Llevamos reclamos pero no hubo respuestas y comenzamos el año igual. Por eso hemos adelantado que si para los primeros días de febrero no se tiene una respuesta a todos los reclamos, lamentablemente tenemos que ir a medidas de acción directa”. El paro está planteado para el 1 y 2 de febrero.#

“Somos un gremio que entiende que un paro tiene un impacto mayor en pandemia pero dígannos alguien, Trabajo, Salud, Gobierno, qué hacemos. Buscamos representar y estamos desde octubre tratando de resolver para no llegar a un paro. Es el Gobierno ahora el que debe decir qué vamos a hacer con salud pública”.

Desde lo salarial les adeudan “dos categorías, además nos adeudan los retroactivos que se generaron con las cláusulas gatillo, el aguinaldo de diciembre 2020 y un sueldo atrasado. En cuanto al retroactivo es una masa que ronda los mil millones de pesos”.

Pero también, destacó Sepúlveda, “son muy importante las condiciones laborales. El recurso humano está muy estresado, gastado, agobiado, también cualquier funcionario y personal de los hospitales. Tanto Nación como Provincia se ocuparon de la cantidad de camas, respiradores, la vacuna pero del recurso humano no se ocuparon. Recorremos la provincia permanentemente y la problemática es la misma en todos los lugares. El recurso es finito y hay que abordar el problema”.